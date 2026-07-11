28기 영식♥현숙, 재혼 계획 밝혔다 "믿음 굳건해, 아이들 마음에 녹아들 것"

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[스포츠조선 이우주 기자] '나는 솔로' 28기 영식 현숙 커플이 재혼에 대해 언급했다.

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11일 유튜브 채널 '댄식이'에서는 '궁금했던 거 전부 답해드립니다!'라는 제목의 영상이 게재됐다.

영식 현숙 커플은 팬들이 궁금해했던 질문들에 답하는 시간을 가졌다. 장거리 커플인 두 사람은 "저번에 인터뷰 때 격주로 싸우고 격주로 화해한다고 했는데 장난이다. 멀리 떨어져 있으니까 오해의 소지가 있다. 연락이 좀 안 되면 서운하니까 '너 왜 연락이 안 되니?' 하고 물어보면 '바빠서 그렇지' 하면 서로 기분 나쁠 수 있지 않냐. 말이 아 다르고 어 다르니까. 그런 자질구레한 거다. 믿음이나 이런 건 굳건하니까 과하게 싸우진 않고 티격태격 정도"라고 밝혔다.

현숙은 "제가 여자치고 연락을 잘 안 한다"고 밝혔고 영식은 "제가 안 해도 별말 없다. '나는 솔로'안에서는 잡아 먹을 거 같은 느낌이었는데 전혀 아니다. 제가 만나면서 오히려 안에서 현숙 님의 삶에 대해 녹아드는 느낌이 드니까 내가 많이 마음에 안정을, 평화를 줘야겠구나 싶더라. 너무 열심히 사니까 하루하루가 힘들겠구나 싶다"고 밝혔다.

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재혼에 대한 생각도 밝혔다. 영식은 "저희한테 결혼하라고 많이 말씀하시던데 저희도 그런 걸 생각하고 있긴 한데 저희는 길게 보려고 한다. 애들이 있다 보니까 우리 딸은 많이 컸지만 현숙님 아이들이 어리다 보니까 마음 속 안에 제가 녹아드는 게 우선이지 제가 주가 되면 안 될 거 같다"고 밝혔다.

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한편, '나는 솔로' 28기 돌싱 특집에 출연한 현숙과 영식은 방송이 끝난 후인 지난 3월 열애를 고백했다. 두 사람은 인천, 광주 장거리 커플로 28기 영식은 고3 딸을 두고 있으며 현숙은 홀로 세 자녀를 키우고 있다.

wjlee@sportschosun.com