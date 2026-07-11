홍진경, 은퇴 고민까지 하더니…결국 대성통곡 "요즘 너무 괴로워"

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[스포츠조선 이우주 기자] '공부왕찐천재' 홍진경이 우울함을 토로하며 오열했다.

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11일 유튜브 채널 '공부왕찐천재 홍진경'에서는 '2년 만에 만난 홍진경 패밀리 MT에서 대성통곡한 이유는?'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

홍진경은 채널 제작진들과 절친 윤성호, 김인석, 남창희, 그리와 함께 MT를 떠났다. 홍진경은 "우리가 왜 모였냐면 AI시대다. 어차피 일자리 뺏기고 시간이 남아도는 사람들은 생길 수밖에 없다. 그런 사람들이 그때마다 세상을 원망하면서 살 게 아니라 그 시간을 잘 즐기면서 잘 노는 법을 배우자는 취지에서 놀이하는 시간을 만들었다"고 밝혔다.

MC로 조승희를 초대해 열심히 게임을 즐긴 멤버들은 홍진경이 바라던 회식을 시작했다. 하지만 김인석은 회식 시작 10분 만에 눈물을 보여 관심을 모았다. 김인석은 원래 술을 마시면 눈물을 보인다고. PD는 "한 번도 안 우는 걸 못 봤다. 술 마실 때마다 울었다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

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이야기꽃을 피우던 중 홍진경은 "우리 이렇게 자주 뭉치면 안 되냐. 시간 되면 자주 뭉치자. 나 요즘 너무 괴롭다"고 토로했다. 이에 PD는 "좀 이따 울어라. 이따 울 타임 드릴 거다. 화끈하게 드릴 거다"라고 밝혔고 김인석도 "누나 빨리 마시고 크라잉 타임으로 같이 가자"고 밝혔다. 이에 홍진경은 "사람이 이렇게 안 좋은 일이 있다고 얘기하면 좀 진지하게 받아라. 내가 속상한 일이 있어서 마시는데"라고 토로해 웃음을 안겼다.

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술자리가 더 무르익자 김인석은 또 눈물을 보였다. 제작진이 바라던 눈물 타임이 시작된 가운데 홍진경 역시 대성통곡을 했다. 자세한 이야기는 공개되지 않았지만 홍진경은 "네가 더 단단해지고 이제 정말 좋은 일이 있을 거야"라며 김인석을 위로했다.

한편, 홍진경은 최근 유튜브 채널을 통해 악플로 인한 상처를 털어놨다. 홍진경은 "요즘 왜 이렇게 악플이 달리냐. 왜 이렇게 욕들을 하는 거냐. 내가 딱히 잘못한 것도 없는데 그런 욕 먹으면 되게 우울해진다"고 털어놨다. 이어 "나 이제 좀 하다가 은퇴하겠다. 이제 할 말은 다 할 것"이라며 "진짜 사람이 마음 하나 먹는 게 이렇게 다르다. 은퇴하면 된다고 생각하니까 진짜 편하다"고 은퇴까지 고민해 걱정을 자아냈다.

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wjlee@sportschosun.com