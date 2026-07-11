'장거리 연애' 윤후♥최유빈, 가평 여행..생일 이벤트도 함께 준비 '알콩달콩'

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[스포츠조선 정유나 기자] 윤민수 아들 윤후와 최종 커플이 된 최재원 딸 최유빈이 가평 여행 브이로그를 공개했다.

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10일 최유빈의 유튜브 채널에는 '내 새끼들의 가평 여행 브이로그 (2)'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에는 최유빈과 윤후를 비롯한 '내 새끼의 연애2' 출연자들이 가평에서 즐거운 시간을 보내는 모습이 담겼다. 최유빈은 "거의 5~6개월 만에 완전체로 모여 가평 여행을 다녀왔다"고 전했다. 최유빈 윤후 커플을 비롯해 '내새끼2' 멤버들은 화기애애한 분위기 속에 여행을 즐겼다.

이어 조은별과 신재혁의 생일파티 현장도 공개됐다. 최유빈은 "8명이 함께 모여 연 첫 생일파티라 더욱 의미 있었다"고 소감을 전했다.

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특히 최유빈과 윤후는 신재혁을 위한 깜짝 생일 이벤트를 준비했다. 두 사람은 복도에서 케이크에 촛불을 붙이며 서프라이즈를 준비했고, 최유빈은 함께 준비 중인 윤후의 모습을 카메라에 담으며 다정한 분위기와 알콩달콩한 케미를 뽐내 눈길을 끌었다.

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한편 최유빈은 윤민수 아들 윤후와 tvN STORY '내 새끼의 연애 시즌2'에 출연해 최종 커플이 됐다. 최유빈과 윤후는 한국과 미국이라는 장거리의 벽을 극복하고 현재까지 교제 중인 것으로 알려졌다.

jyn2011@sportschosun.com