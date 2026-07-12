이선민, 신비로운 초록색 눈동자 비밀 밝혔다..알고 보니 100% 친아버지 유전자 (놀뭐)

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[스포츠조선 박아람 기자] 코미디언 이선민이 초록색 눈동자의 비밀을 공개했다.

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7월 11일 방송된 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'(연출 김진용 이주원 김기호 안지선 방성수 박은진/작가 노민선)는 '쩐의 전쟁 in 구미' 편으로 꾸며진 가운데, '씩씩이' 이선민의 고향 경상북도 구미를 찾은 유재석, 하하, 허경환, 주우재, 양상국, 이선민의 모습이 그려졌다.

이날 방송된 '놀면 뭐하니?'의 수도권 가구 시청률은 4.5%로 상승하며, 토요일 예능 및 동시간대 1위에 올랐다. 미디어 소비 환경 변화를 반영한 채널 경쟁력 핵심지표 2054 시청률은 2.7%를 나타내며, 역시 토요일 예능 및 동시간대 1위를 기록했다. 분당 최고 시청률 5.8%를 기록한 최고의 1분은 이선민의 고향집에 방문해 부모님을 만나는 장면이 차지했다. (닐슨코리아 수도권 기준)

고향에 온 이선민은 "여기는 제가 절반 정도 먹었다"라며 자신감을 드러냈지만, 거리에 나서자마자 굴욕을 맛봤다. 구미 시민들이 이선민을 패싱하고 유재석을 향해 몰려든 것. 군중 속에서 이선민은 "저 선민입니다"라고 자기소개까지 했지만, "네? 누구신데요?"라는 반응이 돌아와 웃음을 자아냈다. 냉정한 고향 민심을 확인한 이선민은 구미의 랜드마크 금오산에서 자존심 회복을 노렸다.

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이어 금오산 소원 명소에서 동전 던지기가 펼쳐졌다. 유재석은 "구미에 계신 모두가 행복하고 부자 되게 해주세요"라는 대책 없이 통 큰 소원을 빌었고, 멤버들은 "1조짜리 소원"이라며 부담감을 줬다. 40만 구미 시민의 운명을 쥔 유재석은 다행히 동전 던지기를 성공시켰다. 반면 '시청률 대박'을 빌었다가 실패했던 하하는 2번이나 더 도전했지만 실패하며 야유를 받았다. 이를 본 유재석은 멀리서 대충 동전을 던졌는데도 성공시켰고, 이후 걸어가면서도 골인시키며, 뭘 해도 되는 기적의 사나이임을 입증했다.

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계속해 이선민은 금오산 폭포, 동굴을 보여주겠다며 멤버들을 이끌고 갔지만, 구둣발로 산행을 하게 된 멤버들의 불만이 속출했다. 힘겹게 올라가서 본 폭포와 동굴은 다소 아담했고, 이선민은 만회를 하기 위해 자신의 고향집으로 멤버들을 데려갔다.

갑작스럽게 오게 된 이선민의 고향집에서 멤버들은 '의리 봉투'를 돌려 이선민 부모님께 드릴 용돈을 마련하기로 했다. 예상치 못한 '쩐의 전쟁'이 발발한 가운데, 주우재는 난감한 표정으로 가지고 다니는 현금이 이것뿐이라면서 '100만 원 수표'를 꺼냈다. 이에 유재석은 "이거 드리고 우리가 돈 모아서 우재를 주자"라며 아이디어를 냈다. 계속되는 용돈 지출 압박에 주우재는 역대 최고 금액을 일시불하는 큰 결심을 했으나, 멤버들에게 돈을 돌려받지 못할까 불안한 모습을 보였다.

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이선민은 아버지, 세 누나와 붕어빵 외모를 자랑해 눈길을 끌었다. 멤버들은 이선민의 도플갱어 누나들을 사진으로 접하며 놀라워했고, 이선민은 신비로운 초록색 눈동자를 아버지에게 물려받았다고 자랑했다. 중학생 때부터 남다른 노안을 뽐낸 이선민의 사진도 공개됐다. 이선민의 어머니는 허경환의 동안 외모를 칭찬했지만, "저는요?"라는 아들의 물음에 곤란한 미소만 지으며 거짓말을 못 하는 솔직함으로 웃음을 안겼다. 또 아들의 외모 순위를 묻자 "꼴등 다음 정도"라고 말하며, 은근슬쩍 양상국을 꼴등으로 지목해 모두를 폭소케 했다.

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오랜만에 계산으로 싸우지 않는 훈훈한 '쩐의 전쟁' 분위기가 형성된 가운데, 멤버들은 마지막 식사 장소로 향했다. 그리고 그곳에 이선민의 세 누나들이 찾아왔다. 멤버들은 "누가 봐도 선민이 누나다", "선민이가 걸어오는 줄 알았다"라며 사진으로만 접했던 이선민과 똑같이 생긴 누나들의 외모에 놀라움을 감추지 못했다.

tokkig@sportschosun.com