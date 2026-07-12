조국, '무섭노' 직접 해명 "리센느 겨냥한 적 없다…상처 줬다면 유감"

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[스포츠조선 이지현 기자] 조국 전 조국혁신당 대표가 걸그룹 리센느를 둘러싼 '무섭노' 논란과 관련해 처음으로 직접 입장을 밝히며 리센느와 팬들에게 유감을 표했다.

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12일 조 전 대표는 자신의 SNS에 장문의 글을 올려 "'노' 종결어미 사용에 대한 문제 제기는 민주주의와 인권을 조롱하고 혐오를 조장해 온 일베 문화의 위험성을 환기하기 위한 것이었다"며 "경상도 사투리와 유사해 보이지만 분명히 다른 일베식 표현에 대한 문제의식을 제기한 것"이라고 설명했다.

이어 "하지만 저의 문제 제기가 리센느에 대한 비난으로 받아들여지고 있다는 사실을 알게 됐다"며 "마음이 무겁다"고 밝혔다.

조 전 대표는 "분명히 말씀드린다. 저는 어떤 글에서도 리센느를 언급하거나 겨냥한 적이 없으며, 리센느가 일베라고 말한 적도 전혀 없다"고 강조했다.

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그러면서 "솔직히 리센느를 비롯한 아이돌 그룹에 대한 지식도 거의 없다"며 "제 글이 리센느와 팬 여러분께 상처를 주는 계기로 활용된 점에 대해 매우 유감이며 안타깝다"고 말했다.

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또한 "제 딸과 젊은 당직자들의 이야기를 들으며 젊은 세대의 언어와 문화, 그리고 그것이 사용되는 맥락을 더욱 세심하게 살펴야 한다는 점을 성찰하게 됐다"며 "앞으로도 반인권적·반인륜적인 일베 문화와는 계속 싸우겠지만, 동시에 미래 세대의 언어와 문화를 이해하기 위해 더욱 노력하겠다"고 덧붙였다.

마지막으로 조 전 대표는 "리센느의 분투와 성취에 큰 박수를 보낸다. 앞으로 더 큰 무대에서 더 많은 사랑을 받기를 진심으로 응원한다"며 "리센느, 야호!"라는 문구로 글을 마무리했다.

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이번 논란은 리센느 멤버 원이가 자체 콘텐츠에서 "무섭노"라는 표현을 사용한 뒤 일부 온라인 커뮤니티에서 해당 표현을 일베식 용어라고 문제 삼으면서 시작됐다. 이후 조 전 대표가 평서문의 종결어미 '노' 사용에 대해 비판적인 입장을 밝히면서 논란은 정치권으로까지 확산됐다.

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반면 이준석 개혁신당 대표는 "거제 출신 아이돌이 고향 사투리를 사용한 것"이라고 반박했고, 리센느 홍보대사 위촉 지자체인 거제시 역시 공식 SNS를 통해 "'무섭노'는 경남 지역에서 일상적으로 사용되는 방언이자 구어적 표현"이라며 "이를 특정 정치적 의도를 담은 표현으로 해석하는 것은 적절하지 않다"는 공식 입장을 발표했다.

한편 리센느는 2024년 데뷔한 5인조 걸그룹으로, 최근 신곡 'LOVE ATTACK'이 음원 차트에서 역주행하며 주목받고 있다. 거제시를 비롯해 경주시, 수원시, 고양시 홍보대사로도 활동 중이다.

olzllovely@sportschosun.com