"스타는 원래 그런 거야" 혜리, 황인엽 폭로에 깜짝 "의도 몰랐다" ('할명수')

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[스포츠조선 이우주 기자] '할명수' 황인엽이 혜리를 폭로했다.

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최근 유튜브 채널 '할명수'에서는 ''엥 그게 왜 서운해?' 극T 혜리 VS 극F 황인엽' 명수까지 과몰입한 논쟁 드림'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

ENA '그대에게 드림'으로 호흡을 맞춘 혜리와 황인엽. 알고보니 두 사람은 이미 혜리의 유튜브에 출연해 알던 사이였다고. 황인엽은 "전 작품을 홍보하러 혜리 씨 유튜브에 나갔다. 혜리 씨가 너무 밝은 스타일이더라. 근데 드라마로 만났는데 밝은 줄 알고 상견례를 했는데 다른 사람이 앉아있더라"라고 폭로했다. 혜리는 "카메라 있을 때는 촬영 중이니까 (텐션을 높인 것)"라고 밝혔고 황인엽은 "그래서 약간 속았다. 혜리 씨도 이게 아니구나. 운명적이라 생각했는데"라고 서운해했다.

박명수는 혜리에게 "쉴 때 뭐하냐"고 물었고 혜리에게 "진짜 아무것도 안 한다"고 밝혔다. 이에 황인엽은 "제가 뒷받침하자면 아직 촬영을 많이 안 했을 때였다. 더 가까워져야 하니까 다른 배우 분들도 혜리 씨랑 친해지고 싶어하는 사람들이 있으니까 '혜리랑 같이 만났으면 좋겠다' 해서 내가 물어보기로 했다. '내일은 뭐하냐' 하니까 중국에 가야 한다더라. '이때는 어떠냐' 하니까 광고가 있다더라. 스케줄이 너무 바빠서 잠을 못 잔다"며 "나중에 친해졌을 때는 '내일 뭐하냐' 하면 '광고 찍는다', '외국 간다' 해서 '많이 힘들겠다' 하니까 스타는 원래 그런 거라 하더라"라고 혜리를 폭로했다.

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이에 박명수는 "제 벤치마킹하시는 거냐"고 물었고 혜리는 "많이 배웠다"고 받아쳤다. 혜리는 "그 의도를 몰랐다. 나중에 말씀하시더라. '그때 너 스케줄 되면 밖에서 보자고 하려 했다' 해서 지방촬영했을 때 처음으로 다른 배우 분들이랑 같이 밥도 먹었다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com