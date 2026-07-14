제니 회사 찾다 뭇매 맞은 유튜버, 사과 엔딩…"사생으로 보일 줄 몰라, 이용한 것 아냐"[전문]

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[스포츠조선 조민정 기자] 블랙핑크 제니를 만나기 위해 소속사까지 찾아갔다가 논란에 휩싸인 유튜버 '포테이토 터틀'이 결국 고개를 숙였다.

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유튜버 포테이토 터틀(본명 송지윤)은 14일 자신의 SNS를 통해 장문의 사과문을 올리고 최근 불거진 논란에 대해 사과했다.

그는 "최근 제가 올린 영상으로 불편함을 느끼신 모든 분들께 진심으로 사과드린다"며 "댓글을 하나하나 읽으며 제 경솔했던 행동을 깊이 반성하고 있다"고 밝혔다. 이어 "현재 '100개의 버킷리스트'에 도전하고 있으며, 그중 하나가 '제니와 커피 한잔하기'였다"며 "불가능해 보이는 일에도 도전해보고 싶었고 문을 두드려보고 싶었다"고 콘텐츠 제작 의도를 설명했다. 다만 "회사를 찾아가거나 공연장을 찾는 행동이 사생으로 비칠 수 있다는 점을 미처 인지하지 못했다"며 "아이돌 팬 문화에 대해 너무 무지했다. 앞으로는 더욱 신중하게 행동하겠다"고 사과했다. 또 공연장에서 '제니 언니 커피 한잔할래요?'라는 피켓을 들었던 행동에 대해서도 "공연 문화를 잘 몰랐다"며 "관람 에티켓을 지키지 못한 점 역시 죄송하다"고 덧붙였다.

앞서 송지윤은 최근 자신의 유튜브 채널에 서울 한남동에 위치한 제니의 소속사 OA엔터테인먼트를 직접 찾아가 편지와 꽃다발을 전달하는 영상을 공개했다.

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영상에서 그는 "기회는 문을 두드리는 사람에게 온다"며 회사 초인종을 누른 뒤 직원에게 "제니에게 편지와 꽃다발을 전달해 달라"고 부탁했고 이후 "민폐일 수 있다는 걸 알지만 용기를 냈다"고 밝혔다.

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하지만 영상이 공개된 뒤 온라인에서는 "무작정 회사를 찾아가는 건 선을 넘었다", "사생팬처럼 보인다", "따라 하는 사람이 생길 수 있다" 등 비판이 이어졌고 결국 해당 영상은 비공개 처리됐다.

송지윤은 끝으로 "콘텐츠를 위해 제니를 이용하려 했다는 것은 사실이 아니다. 한 명의 팬으로 진심을 전하고 싶었을 뿐"이라며 "이번 일을 계기로 더 나은 사람이 되도록 노력하겠다"고 재차 사과했다.

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다음은 포테이토 터틀 SNS 사과문 전문

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안녕하세요.

포테이토 터틀 채널을 운영하고 있는 벨 송지윤 입니다.

최근 제가 올린 영상으로 인해 불편함을

느끼신 모든 분들께 진심으로 사과드립니다.

남겨주신 댓글들 하나하나 읽어보며

제 경솔했던 행동에 대해 깊이 반성하고 있습니다.

저는 현재 100개의 버킷리스트에 도전하고 있습니다.

이 중에는 '아이슬란드에서 오로라 보기'처럼 비교적 이루기

쉬운 도전도 있지만 '제니와 커피 한잔하기'처럼 현실적으로

이루기 어려운 도전도 있습니다.

불가능해 보이는 것에 도전해보고 싶었습니다.

문을 두드려보고 싶었고, 저만의 길을 찾아보고 싶었습니다.

물론 회사를 찾아가거나 공연에 간다고 해서

실제로 제니 언니와 커피를 마실 수 있을 것이라 생각한 건 아닙니다.

평소 영상을 만들며 해외 콘텐츠들을 자주 참고하곤 합니다.

해외에서는 유명인을 샤라웃하는 콘텐츠가 종종 있다 보니

저도 제 진심을 전하고 싶은 마음에 영상을 제작했습니다.

하지만 제 생각이 짧았습니다.

많은 분들께 불편을 드린 점 진심으로 죄송합니다.

1. 사생 관련

회사를 무작정 찾아가 편지와 꽃다발을 전달한 행동이

사생으로 비춰질 수 있다는 점을 인지하지 못했습니다.

편지를 전달하고 이 과정을 영상으로 만들어 진심을 전하고

싶다는 마음이었지만 그 방식이 잘못되었습니다.

제가 아이돌 팬 문화에 대해 너무 무지했던 것 같습니다.

앞으로는 더 신중하게 행동하겠습니다. 죄송합니다.

2. 피켓 관련

당시 영상 촬영을 위해 무대 전환 중 피켓을 잠깐 들었습니다.

살면서 공연에 처음 가다 보니 공연 문화에 대한 이해가

부족했습니다. 공연장에서 피켓을 든 행동 역시 진심으로

사과드립니다. 앞으로는 공연 관람 에티켓을 지키며

이와 같은 실수를 반복하지 않겠습니다.

버킷리스트를 이루면서 항상 진정성 있는 영상을 만들기 위해

노력하고 있습니다. 제가 콘텐츠를 목적으로 제니 언니를 이용했다는 얘기는 절대 사실이 아닙니다. 저는 그저 제니 언니를 좋아하는 한 명의 팬으로서 제 진심을 전하고 싶었습니다.

부디 제 진심이 부족했던 제 행동으로 인해 가려지지 않길 바랍니다.

이번 일을 계기로 저의 부족함에 대해 많이 느끼며 반성하고

있습니다. 앞으로는 더 나은 사람이 될 수 있도록 노력하겠습니다.

불편함을 느끼셨던 모든 분들께 다시 한번 진심으로 사과드립니다.

죄송합니다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com