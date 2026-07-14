피아니스트 윤한, 조회수 700만 수면음악 채널 주인이었다…"색안경 없이 평가받고 싶었다"

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[스포츠조선 조민정 기자] 피아니스트 겸 작곡가 윤한이 오랜만에 근황을 전하며 유튜브 채널 개설과 함께 그동안 숨겨왔던 '700만 조회수 수면 음악 채널'의 운영자였다는 사실을 공개했다.

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윤한은 14일 자신의 SNS를 통해 "정말 오랜만에 인사드린다. 드디어 유튜브를 시작한다"며 "'서래마을 윤한씨'라는 이름으로 여러분을 찾아가게 됐다"고 밝혔다.

이어 "피아니스트이자 작곡가, 착하고 예쁜 아내의 남편, 천사 같은 세 아이의 아빠인 윤한"이라며 "가장 저다운 모습으로 진정성 있게 소통하고 싶었다"고 전했다.

같은 날 공개된 유튜브 채널의 첫 영상 '조회수 700만 수면 음악 채널... 그동안 정체를 숨겼던 이유'에서는 오랫동안 자신의 이름을 밝히지 않고 운영해온 수면 음악 채널의 비하인드를 털어놨다.

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윤한은 "많은 분들이 저를 로맨틱한 피아니스트로만 알고 계신다"며 "제 이름 때문에 선입견을 갖기보다 음악 자체만으로 평가받고 싶었다"고 밝혔다. 이어 "수면 장애로 힘들어하는 사람들에게 제 음악이 위로가 되고 도움이 되길 바라는 마음도 컸다"며 채널의 정체를 숨긴 이유를 설명했다.

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영상에는 아내도 함께 등장해 윤한의 일상을 소개했다. 아내는 "육아를 정말 잘하는 아빠다. 아이 셋을 데리고 주말을 온전히 보낼 정도"라며 "제 인생의 마지막 음악가는 윤한"이라고 애정을 표현했다. 이에 윤한은 "사랑은 제 인생에서 가장 중요한 가치"라며 특유의 로맨티스트 면모를 드러내기도 했다.

윤한은 앞으로 새롭게 개설한 유튜브 채널을 통해 음악뿐 아니라 맛집, 요리, 육아, 상담 등 다양한 일상 콘텐츠를 선보일 계획이라고 밝혔다.

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한편 윤한은 클래식과 대중음악을 넘나드는 피아니스트 겸 작곡가로 감성적인 연주와 방송 활동으로 많은 사랑을 받아왔다. 최근에는 얼굴을 드러내지 않은 수면 음악 콘텐츠가 누적 조회수 700만 회를 기록하며 화제를 모은 바 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com