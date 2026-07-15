'이혼 2번' 채림, 母·子와 제주살이 중..오지랖에 폭발 "왜 남자한테 기대래?"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 채림이 더욱 단단해진 제주살이 근황을 전했다.

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최근 채림은 자신의 중국 SNS 계정에 아들, 어머니와 찍은 영상을 게재했다.

채림은 아들에게 "제주도에서 사는 게 행복해?"라고 물었고 아들은 "응. 100점 만점에 99점"이라며 고개를 끄덕였다. 1점을 뺀 이유는 엄마가 자신을 혼낼 때를 떠올렸기 때문이라고 답해 웃음을 안겼다. 채림은 그런 아들에게 "민우는 엄마가 100점을 줘도 아깝지 않을 만큼 소중한 존재"라며 애틋함을 드러냈다.

그런가 하면 채림은 또 다른 영상에서 진솔한 이야기도 전해 눈길을 끌었다. 그는 "왜 행복을 자꾸 남자한테서 찾으라고 해? 내 발로 서있는데 왜 자꾸 남자한테 기대래? 내 에너지, 시간, 눈물을 써서 알아낸 것"이라며 주변의 참견에 일침, 남자에게 기대지 않고 스스로 행복을 찾아가는 삶에 대한 소신을 밝혔다.

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한편 채림은 2003년 가수 이승환과 결혼했지만 2006년 이혼했다. 이후 2014년 중국 배우 가오쯔치와 결혼, 슬하에 아들을 뒀지만 2020년 이혼했다. 이후 제주살이를 시작했다.

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joyjoy90@sportschosun.com