조혜련, 첫 결혼 생활 상처..."애정결핍, 남편 사랑 없어 마음 허해"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 개그우먼 조혜련이 첫 번째 결혼 생활 당시 채워지지 않았던 사랑에 대한 갈증을 솔직하게 털어놨다.

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14일 유튜브 채널 '롤링썬더'에는 '주님 오늘만 봐주세요. 30년 치 존잼썰 액기스 다 모았다! (목사 사모님, 45세 노산 비하인드, 알몸 태보 썰)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 김효진은 "조혜련의 옛날을 기억하면 늘 일에 쫓기듯이 살았다. 그때 너무 많은 사람들이 사랑해 주고 부족함이 없었는데도 늘 쫓기듯 만족 못 했다. 스케줄표 보면 진짜 빽빽했는데 하루에 2~3개씩 스케줄 뛰면서도 '스케줄이 없다'고 했다"고 떠올렸다.

이에 조혜련은 "그게 인정받고자 하는 욕구였다"고 고백했다. 곁에서 지켜봤던 이경실은 "내가 볼 때 그때는 (조혜련은) 안에 가장 기본적인 마음의 사랑이 없었다. 애정결핍 같았다"고 말했다.

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조혜련 역시 "아들을 원했는데 딸로 태어났고 인정받지 못하면서 살았던 게 나한테는 상처가 됐던 거 같다"고 털어놨다.

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이어 이경실은 "개그우먼이 된 후에 사랑받고 결혼도 하지 않았냐. 결혼하면 아무리 길고 날고 하는 여자라도 가장 기본적인 사랑은 남편의 사랑"이라며 "그런데 (조혜련은) 그 사랑이 늘 허했던 거다. 그래서 그걸 다른 데서 찾으려고 했던 거다"라며 안타까워했다. 이를 들은 조혜련은 "왜 본인 이야기를 하냐"며 민망한 듯 웃음을 지었다.

그러자 이경실은 "어느 순간 지금 남편을 만나면서 (사랑이) 가득해진 거다"라고 말했고, 조혜련도 "맞다"며 인정했다.

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또 조혜련은 "그때는 효진이보다도 훨씬 바빴는데 효진이한테 느낀 건 '쟤는 나보다 덜 벌고 잘 못 나가는데도 왜 이렇게 안정감이 있지?' 싶었다. 그런데 이제 알게 됐다. 믿는 구석이 있는 거다"라고 말했다.

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이를 들은 김효진은 "나는 늘 감사한 게 자랄 때도 사랑의 결핍이 없었다. 부모님한테도 충분히 사랑받았고, 종교의 힘도 있었다"며 "결혼해서도 내가 봐도 과하다 싶을 만큼 남편이 나에 대한 존중과 사랑이 많은 사람이다"라고 밝혔다.

이어 "우리 일의 특수성이 수입이 일정하지 않고 선택을 못 받는 박탈감과 절망감도 많은데 그럴 때마다 남편이 늘 응원해 주니까 나한테 자존감이 생기고 축복받았다. 너무 감사하다"고 덧붙였다.

한편 조혜련은 1998년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 뒀지만 2012년 이혼했다. 이후 2014년 두 살 연하의 사업가와 재혼했다.