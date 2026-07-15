양세찬, 감전사고 고백 "콘센트 터져 쓰러져, 공포 알겠더라" ('기유TV')

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[스포츠조선 이우주 기자] 개그맨 양세찬이 어릴 적 감전사고를 당했다고 고백했다.

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14일 강재준 이은형 부부의 유튜브 채널 '기유TV'에서는 '오늘의 하원도우미 양세찬'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이은형 강재준 부부는 현조의 하원도우미로 개그맨 양세찬을 초대했다. 양세찬은 현조에게 '빡빡 삼촌'으로 불리며 현조가 좋아하는 삼촌이라고. 강재준은 "현조가 빡빡 삼촌 보면 어떻게 반응할지 궁금하다 우리 주변에 딱 보고 우리가 아닌 다른 사람 알아보는 사람이 할머니 할아버지랑 빡빡삼촌 밖에 없다"고 밝혔다. 하지만 양세찬은 "근데 애가 커서 못 알아볼 수도 있다"고 걱정했다.

다행히 현조는 한눈에 양세찬을 알아봤다. 함께 놀이터에서 신나게 놀고 온 현조는 목욕을 했고, 양세찬은 화장실 밖에서 물놀이하는 현조를 지켜봤다. 혼자 놀고 있는 현조를 보던 양세찬은 "혼자 갖고 노는 거랑 말동무 있는 게 달라서 둘째 얘기하는구나"라고 밝혔다. 이은형은 "이런 걸 보니까 우리도 둘째 생각이 전혀 없다가 있어야 되나 고민이 된다"고 털어놨다.

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양세찬은 "내가 어릴 때 느낀 게 있다. 나 어렸을 때 콘센트에 젓가락 꽂았다. 지지직댈 거 같은데 넣자마자 펑 터진다"고 감전사고를 당했다고 고백했다.

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이은형은 "안 다쳤냐"고 물었고 양세찬은 "기억 안 난다. 그냥 쓰러졌다. 그거에 대한 공포를 아니까 그때부터는 저기다 뭘 못 넣겠더라"고 밝혔다. 이에 이은형은 "그 말이 맞다. 안 다치려고 다치는 걸 연습한다"고 밝혔다.

세심하게 현조를 지켜보고 챙기는 양세찬의 모습에 강재준은 "일주일에 한번만 와달라"고 부탁했다.

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wjlee@sportschosun.com