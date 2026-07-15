"여배우 만나는 법 알려드리겠다" 윤진이 남편, 결혼 성공한 플러팅 공개

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 윤진이가 남편과 만나게 된 연애 과정을 공개했다.

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14일 유튜브 채널 '진짜 윤진이'에서는 '육아하면 이렇게 됩니다…딸들 울기 전에 폭풍흡입'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

윤진이는 가족들과 함께 고기를 구워먹을 수 있는 편의점에 갔다. 남편이 가고 싶어했던 곳이라고. 두 사람은 라면이 익을 동안 고기를 구우며 바쁘게 움직였다.

제작진은 "두 사람은 처음에 어떻게 만났냐"고 물었고 남편은 "4대4 미팅을 했다. 제가 애프터 신청을 했다. 6개월 걸렸다"고 밝혔다. 처음 만났는데 작품을 하고 있어서 일찍 갔다. 계속 보자 해서 6개월까지는 아니고 3~4개월 걸렸다"고 밝혔다.

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윤진이는 "번호는 몰랐고 인스타 친구 정도 했는데 '제가 더 맛있는 데 데리고 갈 수 있는데. 거긴 약간' 이런 식으로 말하더라. '얘 뭐지?' 싶었다"며 "피부과 가는 길에 맛있는 거 사준다고 나오라더라. '어딜 데려가나 보자. 얼마나 맛있는 데 가나 보자' 했는데 슈트 입고 와인을 챙겨왔다. 생긴 게 귀공자같이 생기지 않았냐. 되게 멋있더라"라고 떠올렸다.

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윤진이는 "만나니까 배려심이 엄청 깊더라. 라면 먹고 싶다 하면 뛰어가서 라면을 사왔다. 세 번째 만날 때 내가 좋아하는 걸 다 준비해왔다. '나는 노래를 들으면서 와인을 먹는걸 좋아하고 와인에 치즈나 과일을 먹는 걸 좋아한다' 했는데 다 준비해놓고 음악도 깔아놨다. 그때부터 이 사람의 매력에 빠졌다"며 "내가 회식할 때 술 마시고 그러면 오빠가 1층에서 기다리고 있었다. 멋있는 경호원처럼 서있었다"고 남편의 사랑꾼 면모를 공개했다.

윤진이는 "나는 배우랑 술 마시면 오빠한테 얘기했다. 그러면 은근슬쩍 자기도 일행인 척 와서 얘기하고 있다"며 웃었고 남편은 "업계를 잘 모르는데 (상대 배우랑) 한 두 번 정도 술을 마시더라. 술을 또 먹는다 하길래 그 자리에 가서 그 친구랑 많이 친해졌다. 그렇게 적들을 다 없앴다'고 윤진이의 마음을 얻기 위해 했던 노력을 밝혔다.

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그러면서 남편은 "한 가지 팁을 알려드리겠다. 여배우를 만나고 싶으신 분이 있을 거 아니냐. 섬세해라. 적극적으로 다가가라"라며 "제가 처음에 했던 꺼드럭 방식을 계속 했으면 안 됐을 거다. 처음부터 편하고 적극적으로 다가가는 게 좋을 거 같다"고 팁을 전수했다.

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wjlee@sportschosun.com