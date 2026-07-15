"'김세의, 김수현 의혹 방송으로 1억 넘게 벌었다"…'PD수첩'이 추적한 가세연 돈벌이

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[스포츠조선 김준석 기자] 유튜브 채널 가로세로연구소(가세연) 김세의 대표가 배우 김수현 관련 의혹 방송을 통해 시청자들로부터 1억 원이 넘는 후원금을 받은 것으로 드러났다.

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MBC 'PD수첩'은 가세연이 자극적인 폭로 방송으로 막대한 수익을 올려온 구조를 집중 조명하며 그 실태를 공개했다.

지난 14일 방송된 MBC 'PD수첩'은 '사냥꾼과 먹잇감-가세연의 위험한 생존법' 편을 통해 가세연의 수익 구조와 운영 방식을 집중 추적했다.

방송에는 유튜브 채널 '장사의 신'을 운영하는 은현장이 출연해 가세연으로부터 허위 의혹 제기를 당했던 당시를 회상했다.

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은현장은 "가세연의 공격이 시작된 뒤에는 방어할 방법이 없었다"며 "결국 출연 중이던 프로그램에서도 하차했다. 방송사에서는 시위가 이어지면 방송을 내보낼 수 없다고 하더라"고 말했다.

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이어 "매일 한강에 갔다. 유서에 '김세의' 이름을 써놓고 뛰어들면 구속될까 생각했다"며 "하지만 김세의가 공개한 녹취 이후 배우 이선균 씨가 세상을 떠났는데도 처벌받지 않는 모습을 보고 '내가 죽어도 달라지는 건 없겠구나'라는 생각이 들었다"고 털어놨다.

현재 가세연 주식을 매입하며 법적 대응을 이어가고 있는 은현장은 김수현 관련 방송으로 발생한 후원금 규모도 직접 집계했다고 밝혔다.

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그는 "방송을 보면서 후원금을 일일이 수기로 적었다. 김수현·김새론 섬네일이 사용된 방송은 날짜별로 정리했고, 섬네일에는 없지만 김수현 관련 내용이 포함된 방송도 모두 분류했다"고 설명했다.

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그 결과 가세연이 김수현 관련 방송을 통해 받은 유튜브 후원금은 총 1억1800여만 원에 달한 것으로 집계됐다. 'PD수첩'은 해당 방송 기간 광고가 146회 송출돼 광고 수익까지 합하면 실제 수익은 이보다 훨씬 많을 것으로 추정된다고 전했다.

또한 가세연은 김수현 관련 방송을 이어가는 동안 유튜브 구독자 100만 명을 돌파한 것으로 나타났다.

앞서 김세의 대표는 김수현이 고(故) 김새론이 미성년자였던 시절부터 교제했다는 의혹을 제기하며 카카오톡 대화 캡처와 음성 파일 등을 공개했다.

그러나 수사 과정에서 해당 카카오톡 자료는 대화 상대가 특정되지 않은 상태에서 김수현의 이름과 사진이 임의로 삽입된 것으로 판단됐고, 음성 파일 역시 충분한 검증 없이 공개된 것으로 조사됐다. 김세의 대표는 현재 허위사실 적시에 의한 명예훼손 등 혐의로 구속기소된 상태다.

은현장은 "무분별한 폭로 행위로 가세연이 얻은 것은 결국 돈이었다"며 "누군가를 공격할 때도 '얼마를 뜯어낼 수 있을까'만 고민하는 것처럼 보였다"고 비판했다.

방송은 가세연의 재무제표도 공개했다. 이에 따르면 가세연의 연도별 매출은 2019년 17억6000만 원에서 2020년 43억5000만 원, 2021년 45억 원, 2022년 50억 원으로 급증했다.

전지윤 연구평론가는 "가세연은 특정인을 낙인찍고 집단적인 조리돌림을 통해 막대한 이익을 얻는 구조를 만들었다"며 "사이버레카들에게 하나의 성공적인 비즈니스 모델을 제시한 셈"이라고 지적했다.

narusi@sportschosun.com