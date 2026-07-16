BTS 제이홉, 삼성 갤럭시 새 얼굴 됐다…언팩 티저 주인공으로 깜짝 등장

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[스포츠조선 조민정 기자] 삼성전자가 그룹 방탄소년단(BTS) 제이홉을 앞세운 티저를 공개하며 차세대 폴더블폰에 대한 기대감을 끌어올렸다.

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삼성전자는 최근 공식 SNS를 통해 오는 22일 열리는 '갤럭시 언팩(Galaxy Unpacked)'을 앞둔 티저 콘텐츠를 잇달아 공개했다.

먼저 공개된 영상에는 즉석카메라와 휴대용 게임기, 카세트 플레이어 등 레트로 감성을 자극하는 소품들이 차례로 등장한다. 영상 말미에는 "새로운 형태, 새로운 즐거움(New Shape, New Joy)"이라는 문구가 나타나며 새 폴더블폰의 등장을 암시했다.

삼성은 이어 공식 X(옛 트위터) 계정을 통해 BTS 제이홉이 새로운 폴더블 기기를 손에 든 이미지를 공개했다.

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제품의 전체 디자인은 공개되지 않았지만, 외신과 IT 업계에서는 이번 티저가 차세대 갤럭시 Z 폴드8 울트라를 암시한 것 아니냐는 관측을 내놓고 있다.

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삼성전자는 오는 7월 22일 영국 런던에서 열리는 갤럭시 언팩 행사에서 갤럭시 Z 폴드8, 갤럭시 Z 폴드8 울트라, 갤럭시 Z 플립8 등 새로운 폴더블 스마트폰을 공개할 것으로 전망된다.

특히 글로벌 스타 제이홉이 티저의 주인공으로 등장하면서 신제품은 물론 언팩 행사 자체를 향한 관심도 한층 높아지고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com