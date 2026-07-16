'세븐♥' 이다해, 중국 임산부 보양식 잔뜩 먹더니 "살 더 쪘다"...태교여행 근황

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 이다해가 중국 상하이에서 태교 여행을 즐기며 행복한 근황을 전했다.

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16일 이다해는 "중국 직원이 챙겨준 임산부에 좋은 중국 보양식"이라며 자랑했다.

이다해는 상하이에서 다양한 보양식을 즐기며 여유로운 시간을 보냈다.

특히 정성껏 준비된 음식과 함께 태교에 집중하는 예비 엄마의 행복한 일상이 눈길을 끌었다.

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이다해는 "하도 여기저기서 먹을 걸 챙겨줘서 상하이에 와서 살이 더 쪘다"고 유쾌하게 털어놓으며 임신 중 근황을 전했다. 주변의 따뜻한 배려 속에서 건강하게 태교에 전념하고 있는 모습이 훈훈함을 자아냈다.

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현재 이다해는 출산을 앞두고 태교에 집중하며 건강 관리에 힘쓰고 있다. SNS를 통해 여행과 일상을 꾸준히 공유하며 팬들과 소통을 이어가고 있으며, 임신 후 한층 여유롭고 행복한 모습을 보여 많은 응원을 받고 있다.

이다해는 지난 2023년 가수 세븐과 8년간의 열애 끝에 결혼했다. 결혼 이후 서로를 향한 애정을 꾸준히 드러내온 두 사람은 최근 결혼 3년 만에 임신 소식을 전하며 많은 축하를 받았다.

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특히 세븐은 최근 웹예능 '집대성'에 출연해 태명을 '해븐이'라고 소개하며 "해븐이가 3개월 정도 됐는데 성별이 나왔다. 공주님"이라고 밝혀 2세가 딸이라는 사실을 공개해 화제를 모았다.

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한편 출산을 앞둔 이다해는 태교 여행과 건강 관리에 집중하며 새로운 가족을 맞이할 준비를 이어가고 있다.

shyun@sportschosun.com