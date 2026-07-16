누에라, 신보 '이엑스이' 하이라이트 메들리 공개…레트로 감성 담았다

사진제공=누아엔터테인먼트

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 누에라(NouerA)가 새 앨범 하이라이트 메들리를 공개했다.

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누에라는 지난 15일 공식 SNS를 통해 미니 4집 '.exe'(이엑스이) 하이라이트 메들리 영상을 공개했다.

영상은 미니홈피, 지뢰 찾기 게임, 온라인 아바타 등 레트로 감성을 활용한 디자인으로 구성됐다.

또한 앨범과 동명의 타이틀곡 '.exe'를 비롯해 'LOCKED IN'(락트인), 'W.T.F(un)'(왓더펀), 'LIFE IN COLOR'(라이프 인 컬러) 등 수록곡 일부를 미리 공개했다.

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소속사 누아엔터테인먼트에 따르면 미니 4집 '.exe'는 좋아하는 사람에게 진심을 전하기 위해 직진하는 누에라의 이야기를 담았다. 타이틀곡 '.exe'는 사랑하는 사람에게 닿기 위해 차원의 경계를 넘어 질주하는 모습을 표현한 곡이다.

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영상에는 미니홈피 방명록 형식을 활용해 "'나타날게 너의 차원에 그럼 날 꼭 알아보길 바래'"라는 '.exe' 가사도 담겼다.

누에라는 오는 27일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 '.exe'를 발매한다. 지난 3월 발표한 미니 3집 'POP IT LIKE'(팝 잇 라이크) 이후 약 4개월 만의 컴백이다. 앞서 첫 월드 투어 'CATCH THE WAVE'(캐치 더 웨이브) 일본 공연에서 '.exe' 수록곡 'LIFE IN COLOR'를 선공개했다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com