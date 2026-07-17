김풍 "장항준, 천만 감독되고 나서 달라졌다"…깜짝 폭로('냉부해')

사진 제공=JTBC

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[스포츠조선 안소윤 기자] '냉장고를 부탁해' 김풍이 절친 장항준의 실체를 폭로한다.

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19일 방송되는 JTBC '냉장고를 부탁해'에는 K-문화계의 두 거장 장항준과 박진영이 출연해 화려한 입담을 뽐낸다.

이날 방송에는 '흑백요리사2'에서 바베큐연구소장으로 활약했던 유용욱이 출연한다. 요리를 전문적으로 배운 적이 없다는 유용욱은 본인을 '스트리트 출신'이라고 소개하며 같은 '사파' 출신인 김풍과 동질감을 드러낸다. 이어 우연히 마주친 '냉부'의 한 셰프가 텃세를 부렸다고 제보해 호기심을 자극한다.

이어서 한국 영화의 거장 장항준과 케이팝 거장 박진영이 등장한다. 영화 '왕과 사는 남자'로 천만 감독이 된 장항준은 "주위에서 거장이라고 하는데 거대한 집단 조롱을 받는 느낌"이라며 솔직한 소감을 전한다. 이에 장항준과 절친 사이인 김풍이 "600만을 넘으면서부터 부쩍 변했다"라며 거침없는 폭로전에 나서 웃음을 자아낸다.

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또한, 과거 영화 주연을 맡은 경험이 있는 박진영은 배우 복귀에 대한 의지를 드러내며 장항준 감독에게 러브콜을 보낸다. 박진영은 자신이 영화 '왕과 사는 남자' 속 유해진 스타일이라며 코믹 연기에는 자신 있다고 어필해 현장을 웃음바다로 만든다. 그러나 박진영의 꿈을 가로막는 뜻밖의 이야기가 공개되며 궁금증을 더한다.

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장항준은 작업실에서 주로 생활하는 아내 김은희 대신 장모님, 딸과 함께 사용 중인 냉장고를 공개한다. 장항준의 장모님은 제작진에게 사위 장항준을 자랑하는 제보까지 전하는 것은 물론, "딸보다 사위가 낫다"는 남다른 애정을 드러낸다. 특히 냉장고 속에는 장항준이 장모님에게 사랑받을 수밖에 없는 이유가 담겨있었다는 후문이다.

장항준의 냉장고에서는 '비정규 부위' 식재료들이 대거 등장해 관심을 집중시킨다. 특히 박찬욱 감독도 좋아한다고 알려진 특별한 식재료도 공개되며 장항준만의 뜻밖의 음식 취향이 공개된다. 또한, 아내부터 처형들까지 온 가족을 집에 모이게 하는 장항준만의 필살기 요리도 공개될 예정이다.

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한편 JTBC '냉장고를 부탁해'는 19일 오후 8시 50분 방송된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com