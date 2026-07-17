"솔로지옥 탈출 축하" 46세 전현무, '나혼산' 배나라 결혼에 부러움 담긴 축하

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[스포츠조선 정안지 기자]방송인 전현무가 배우 배나라의 결혼 소식에 누구보다 기뻐하면서도, "솔로지옥 탈출"이라는 재치 있는 축하와 함께 자신의 처지를 자조해 웃음을 안겼다.

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전현무는 17일 자신의 SNS를 통해 "배나라 솔로지옥 탈출!! 축하한다ㅠㅠ"라며 결혼을 앞둔 배나라에게 축하를 전했다. 축하와 함께 덧붙인 눈물 이모티콘은 솔로인 자신의 현실을 떠올리게 해 팬들의 웃음을 자아냈다.

배나라는 올해 MBC '나 혼자 산다'의 새해 첫 새 무지개 회원으로 합류해 자취 16년 차 싱글 라이프를 공개해 많은 사랑을 받았다. 꾸밈없는 일상과 친근한 매력으로 시청자들의 호평을 받았고, 최근에는 전현무가 직접 기획한 '펀런 크루 1기 무도라지'에 합류하고 '제1회 무지개 하계 수련회'에 참여하는 등 고정 멤버로 활약을 이어오고 있다. 이날 방송에서는 기안84, 샤이니 민호와 함께 트레일 러닝에 도전하는 모습도 공개될 예정이다.

'나 혼자 산다'에서 대표적인 싱글 멤버로 활약했던 배나라는 이제 '솔로 탈출'을 앞두게 됐다.

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지난 16일 배나라의 소속사 YY엔터테인먼트에 따르면 배나라가 한재아와 최근 결혼을 결심하고 예식을 준비 중이다. 다만 구체적인 결혼 날짜는 아직 정해지지 않은 것으로 전해졌다.

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두 사람은 지난 1월 열애를 공식 인정하며 공개 연애를 시작했다. 뮤지컬 '그리스' 등 여러 작품에서 호흡을 맞추며 인연을 맺었고, 음악과 연기라는 공통 관심사를 바탕으로 연인으로 발전한 끝에 결혼이라는 결실을 맺게 됐다.

anjee85@sportschosun.com