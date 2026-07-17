"당신의 최애는 누구?"…강훈·김혜준·차우민 '최애의 로맨스', 벌써 입덕 부르네

사진 제공=tvN

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[스포츠조선 안소윤 기자] '최애의 사원' 선택 포스터가 실시간 입덕을 부르고 있다.

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오는 8월 3일 첫 방송될 tvN 새 월화드라마 '최애의 사원'(극본 이 영 김지안, 연출 박지현 정다형)은 '최애'를 만나려다 '최애의 사원'이 되어버린 신입사원 남다름의 오피스 성장 로맨스를 그리는 드라마.

앞서 '최애의 사원'은 티저 영상과 포스터를 통해 성덕이 되고 싶은 남다름(김혜준)과 그녀에게 끌리는 두 남자 강하기(강훈)와 이찬(차우민)의 관계성을 예고하며 기대감을 높이고 있는 상황. 이런 가운데 새롭게 공개된 선택 포스터에서는 클립보드에 꽂힌 세 인물의 사랑스러운 케미스트리를 엿볼 수 있어 눈길을 끈다.

특히 남다름을 중심으로 양옆에 선 강하기와 이찬의 미모가 심장박동을 급상승시킨다. 겉은 차갑지만 속은 따뜻한 대표 강하기와 겉도, 속도 모두 따뜻한 이사 이찬은 외모마저도 마치 강아지와 고양이를 보는 듯한 상반된 매력으로 보는 이들을 설레게 한다.

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그런가 하면 두 남자 사이에 낀 남다름의 상큼발랄한 미소에도 이목이 집중된다. 대표 강하기부터 최애 아이돌 이찬까지 모두를 사로잡을 남다름의 햇살 같은 에너지가 포스터에서도 고스란히 묻어나고 있는 것. 특히 포스터 속 '당신의 최애는?'이라는 문구는 남다름처럼 판타지 같은 두 남자와 함께 할 직장생활을 꿈꾸는 시청자들의 로망을 자극한다.

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이처럼 '최애의 사원'은 강하기와 이찬 사이 선택의 기로에 놓인 남다름의 모습을 담은 선택 포스터로 설렘을 부르는 삼각 로맨스의 탄생을 기대케 하고 있다. 과연 강하기와 이찬 중 남다름, 그리고 시청자들이 픽(Pick)할 최애는 누구일지 '최애의 사원' 첫 방송이 기다려진다.

한편 tvN 새 월화드라마 '최애의 사원'은 오는 8월 3일 오후 8시 45분에 첫 방송된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com