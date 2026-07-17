'비연예인♥과 재혼' 오윤아, 또 기쁜 소식 "자폐 子 발 틀어졌는데..장하다"

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[스포츠조선 이게은기자] 최근 재혼이라는 기쁜 소식을 전한 배우 오윤아가 이번에는 발달장애를 가진 아들 송민 군의 성장에 활짝 웃었다.

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17일 오윤아의 유튜브 채널에는 '도전은 정말 아름다운 거야! 우리 민이 장하다ㅣOh!윤아 민이 마라톤 도전'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

오윤아는 이날 아들 송민 군이 5km 마라톤에 도전한다면서 "끈기가 있어서 포기는 안 할텐데, 이런 환경에 빨리 적응하는 게 관건일 것 같다"라고 말했다. 이어 "발 때문에 걱정이다. 발이 틀어져서 뛸 때 너무 힘들어한다. 선생님이 저 다리로 뛰지 말라고 했지만, 젊으니까 도전해 보는 거다. 깔창을 깔면 조금 괜찮아져서 깔았는데, 조금 힘들 수 있을 것 같다"라며 걱정했다.

하지만 이는 기우였다. 송민 군은 코치의 지시를 충실히 따르며 체력적인 부담을 잘 극복했고, 5km를 42분 21초 만에 완주했다. 오윤아는 "예상보다 빠른 기록에 저도 모르게 웃음이 났다. 민이같은 친구들도 다 할 수 있다는 걸 계속 보여드리고 싶다"라며 뿌듯해했다.

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한편 오윤아는 이혼 후 송민 군을 홀로 양육하다, 최근 11년 만에 비연예인과 재혼해 많은 축하를 받았다.

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joyjoy90@sportschosun.com