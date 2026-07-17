황현희, '100억 자산' 근황에 미운털→방송 중단.."한물간 개그맨이 돈 번걸 누가 좋아하나"

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[스포츠조선 이게은기자] 개그맨 황현희가 '100억 자산가'라는 수식어가 사실과 다르다고 해명, 이후 이미지에 대한 부담감으로 예능 출연까지 중단했다고 밝혔다.

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17일 개그맨 이홍렬의 유튜브 채널에는 '주식 초보부터 고수까지 주목하세요! 드디어 공개되는 황현희 투자 노하우'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이홍렬은 황현희에게 자산 100억원 이슈를 언급했다. 황현희는 부동산 재테크와 주식 투자에 성공, 자산을 100억원정도 보유한 것으로 알려져 화제를 모았다.

황현희는 "뭐만 했다 하면 '100억 자산가'라는 수식어가 붙더라. 제가 '투자를 한 후 개그맨으로 활동했던 당시보다 10배는 더 벌었다'라는 말을 한 적이 있다. 그 후 '돌싱포맨'(녹화)에 갔더니 (대본에) '100억 자산가'가 쓰여있더라. 방송쟁이, 작가들에게 또 당했다는 생각이 들었다"라고 설명했다.

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이어 "(제작진에게) '이렇게까지 안 했으면 좋겠다'라고 했는데, (제작진도) 어그로를 끌어야 하지 않나. 난 투자의 성공 과정을 보여주고 싶었다. 부담되고 죄송하다. 얼굴 알려진 한물 간 개그맨이 돈 벌어서 나타났는데 누가 좋아하겠나"라며 답답함을 호소했다.

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황현희는 "주식 시장도 양극화가 심하다. 힘든 사람들은 내 기사를 보고 화날 수도 있다. 내 투자 과정은 안 보시고 '100억' 타이틀만 보는 경우가 많더라. 이것 때문에 예능 출연을 아예 안 하게 됐다"라고 덧붙였다.

joyjoy90@sportschosun.com