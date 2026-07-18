'옥장판 논란' 다시 점화됐는데…김호영, 옥주현 저격에도 '마이웨이' 일상

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[스포츠조선 김준석 기자] 뮤지컬 배우 겸 방송인 김호영이 여유로운 근황을 공개한 가운데, 그를 둘러싼 이른바 '옥장판 논란'이 다시 불붙으며 관심이 집중되고 있다.

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최근 옥주현이 연이어 공개 발언을 내놓으며 사실상 김호영을 겨냥한 '2차 저격'에 나섰지만, 김호영은 별다른 입장 없이 평소와 다름없는 일상을 공유하며 마이웨이 행보를 이어갔다.

김호영은 18일 자신의 SNS를 통해 여러 장의 사진을 공개했다.

사진 속 김호영은 푸른 잔디밭을 배경으로 블루 패턴 셔츠와 와이드 팬츠를 매치한 감각적인 패션을 선보였다.

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머리에는 노란 스카프를 둘러 특유의 개성을 더했고, 또 다른 사진에서는 시스루 플리츠 팬츠와 광택감 있는 셔츠를 소화하며 남다른 패션 감각을 자랑했다.

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특별한 설명 없이 공개된 근황이지만, 최근 뮤지컬계를 뒤흔들고 있는 '옥장판 논란' 재점화와 맞물리며 더욱 큰 관심을 모으고 있다.

앞서 옥주현은 지난 7일 뮤지컬계의 오토튠과 부분 립싱크 관행을 두고 "적당히를 지나치면 사기"라고 작심 발언해 화제를 모았다.

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이후 지난 17일 팬 소통 플랫폼을 통해 다시 한번 자신의 발언을 해명하면서 과거 '옥장판 논란'을 재차 언급했다.

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옥주현은 "가수 후배들에게 불똥이 가서 놀랐다. 퍼포먼스를 위한 튠을 쓰지 말라는 의미는 아니었다"고 설명하면서도, 김호영을 향해 "전 기다리고 있다. 친구 옥장판을 공구해서 입증을 하든, 입과 손으로 뭐라도 해야 하는 시점"이라고 공개적으로 압박했다.

이어 "제작사에게도 명예훼손과 불명예를 주게 된 사례들을 그냥 지나치기에는 꽤 깊은 카르마"라며 강도 높은 비판을 이어갔다.

두 사람의 갈등은 지난 2022년 뮤지컬 '엘리자벳' 10주년 캐스팅 당시 불거진 인맥 캐스팅 의혹에서 비롯됐다.

당시 김호영은 SNS에 "아사리판은 옛말이다. 지금은 옥장판"이라는 글을 올렸고, 이를 두고 옥주현을 겨냥한 것이 아니냐는 해석이 나오면서 논란이 확산됐다.

옥주현은 김호영을 명예훼손 혐의로 고소했지만, 이후 뮤지컬계 선배 배우들의 호소와 중재 속에 고소를 취하하며 사태는 일단락되는 듯했다.

그러나 옥주현은 최근 "당시 고소를 취하한 것을 가장 후회한다"며 "김호영은 '누나를 저격한 것이 아니라 친구 아버지의 장판 홍보였다'고 해명했지만 나는 사과를 받은 적이 없다"고 주장하며 다시 한번 억울함을 토로했다.

옥주현이 연일 공개 발언을 이어가며 '옥장판 논란'에 다시 불을 지피고 있는 가운데, 김호영은 관련 논란에 대해 어떠한 입장도 내놓지 않은 채 SNS를 통해 평소와 같은 일상을 공개했다.

두 사람의 갈등이 다시 수면 위로 떠오르면서 향후 김호영이 직접 입장을 밝힐지에도 관심이 쏠리고 있다.

narusi@sportschosun.com