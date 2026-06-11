'배틀그라운드' 최강국 가린다…국가대항전 ‘PNC 2026 in Seoul’ 23일 개막

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크래프톤이 펼치는 '배틀그라운드' 국가대항전 '펍지 네이션스 컵(PNC) 2026 in Seoul'이 오는 23일 시작된다.

서울시 후원으로 열리는 이번 대회에는 전 세계 24개국에서 120명의 선수가 참가한다. 각국을 대표하는 최정상급 선수들이 국가대표 자격으로 출전해 '배틀그라운드' 최강국 자리를 놓고 경쟁한다. PNC는 '배틀그라운드' e스포츠를 대표하는 국가대항전이다. 국가 간 자존심을 건 승부가 주요 관전 포인트다.

대회는 23일부터 24일까지 서울 성수동 펍지 성수에서 서바이벌 스테이지를 진행한 뒤, 26일부터 28일까지 서울 장충체육관에서 그랜드 파이널을 치른다.

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우선 그랜드 파이널 첫날 입장권은 지난 5일 오후 9시 판매 시작 후 10분 만에 전석 매진됐다. 크래프톤은 그랜드 파이널 기간 약 5000명의 관람객이 현장을 찾을 것으로 예상하고 있다.

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글로벌 e스포츠 흥행 지표도 상승세를 이어가고 있는 것으로 나타났다. 최근 열린 '펍지 글로벌 시리즈(PGS) 서킷 2'에서는 세 개 시리즈 합산 최고 동시 시청자 수가 88만 명을 넘어 역대 최고 기록을 세웠다. 총 시청 시간도 710만6564시간을 기록하며 직전 대회 대비 20% 증가했다.

현장에서는 다양한 참여형 프로그램도 운영된다. 그랜드 파이널 기간에는 유명 인플루언서와 함께하는 라이브 토크쇼와 팬미팅 등으로 구성된 팬존이 마련된다. 26일에는 그룹 '올데이 프로젝트(ALLDAY PROJECT)'가 하프타임 공연을 펼칠 예정이다.

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대회 개막에 앞서 12일부터 14일까지는 펍지 성수에서 이용자들과 만나는 오프라인 소통 행사도 진행된다. 한편 올해 서비스 9주년을 맞은 '배틀그라운드'는 지난해 3월에 이어 올해 3월에도 최고 동시접속자 수 130만 명을 돌파하며 장기 흥행을 이어가고 있다.

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크래프톤은 '배틀그라운드'를 장기 수명 주기(PLC)를 갖춘 핵심 IP로 육성하는 한편, e스포츠와 문화 콘텐츠를 통해 이용자 접점을 지속 확대해 나갈 계획이라고 강조했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com