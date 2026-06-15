AI 댄스 플랫폼 '스테핀', 세계댄스스포츠연맹 공식 e스포츠 플랫폼 선정

국기봉 싸이드워크엔터테인먼트 대표(왼쪽)와 숀 테이(Shawn Tay) WDSF 회장이 지난 13일(현지시각) 이탈리아 로마에서 열린 WDSF AGM에서 업무협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 사진제공=싸이드워크

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e스포츠의 영역이 키보드와 마우스를 넘어 실제 신체 움직임 기반 종목으로 확장되고 있다.

AI 동작인식 기술을 활용한 댄스 플랫폼 '스테핀(STEPIN)'이 세계댄스스포츠연맹(WDSF)의 공식 플랫폼으로 선정되며 새로운 형태의 e스포츠 가능성을 제시했다. 실시간 동작인식 AI 스타트업 싸이드워크엔터테인먼트는 자사가 개발한 댄스 플랫폼 스테핀이 WDSF 공식 댄스 e스포츠 플랫폼으로 선정됐다고 밝혔다.

싸이드워크는 지난 13일(현지시각) 이탈리아 로마에서 열린 WDSF 연례총회(AGM) 기간 중 전략적 협력 협약을 체결하고 공식 지정 계약식을 진행했다.

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이번 협약은 단순한 플랫폼 선정 이상의 의미라고 회사측은 설명했다. 국제올림픽위원회(IOC)가 인정하는 국제 스포츠 연맹인 WDSF는 전 세계 댄스스포츠를 총괄하는 최고 권위 기구다. 양측은 이번 협력을 통해 글로벌 댄스 e스포츠 생태계를 구축하고 장기적으로 올림픽 e스포츠 종목화까지 추진한다는 계획이다.

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협약식에서 숀 테이 WDSF 회장은 "WDSF와 싸이드워크는 올림픽 정신을 바탕으로 차세대 댄스스포츠 발전을 함께 이끌어갈 것"이라며 기대감을 나타냈다. 향후 양측은 WDSF 전용 대회 시스템 구축을 시작으로 글로벌 온라인 예선전과 국가별·대륙별 챔피언십, 세계선수권 대회 운영 체계까지 단계적으로 마련할 예정이다.

특히 WDSF 산하 99개 국가 회원 연맹과 협력해 국제 경쟁 체계를 구축하고 선수 참여 기반을 확대할 계획이다.

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'스테핀'이 주목받는 이유는 높은 접근성이라 할 수 있다. 자체 개발한 실시간 동작인식 AI를 통해 별도의 센서 장비 없이 스마트폰 카메라만으로 이용자의 움직임을 분석하고 점수를 산출한다. 고가 장비나 전용 공간 없이도 누구나 참여할 수 있다는 점이 WDSF의 선택을 이끌어낸 핵심 배경으로 꼽힌다.

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여기에 모바일 앱뿐 아니라 오프라인 전용 '스테핀 아케이드'를 통해 현장 토너먼트 운영과 실시간 경기 진행, 중계 화면 구성 등 e스포츠 대회 운영에 필요한 기능도 지원하고 있다.

이번 사례는 e스포츠 종목 다변화 측면에서도 의미가 있다. 기존 e스포츠가 주로 키보드와 마우스를 활용한 경쟁 구조에 집중해 왔다면, '스테핀'은 실제 신체 움직임과 리듬감, 정확성을 경쟁 요소로 활용한다. 이를 통해 게임성과 스포츠성을 동시에 확보하며 새로운 형태의 '피지컬 e스포츠' 모델을 제시하고 있다는 평가다. 실제로 '스테핀'은 한국e스포츠협회 공인 종목으로 선정됐으며, 지난해에 이어 2년 연속 아시아 e스포츠 대회(ECA) 종목으로 채택되며 국제 무대에서 존재감을 키우고 있다.

국기봉 싸이드워크 대표는 "이번 협약은 '스테핀'이 단순한 게임 플랫폼을 넘어 국제 스포츠 생태계의 주류로 진입하는 중요한 전환점"이라며 "WDSF와 함께 댄스 e스포츠의 글로벌 표준을 확립하고 올림픽 무대라는 새로운 가능성을 열어가겠다"고 말했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com