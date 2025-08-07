스포츠조선

"블랙 앤 골드에 쏘니라는 빛이 더해진 날!" 입단식에 LA 시장까지 왔다...다시 확인된 '거물' 손흥민의 위상

기사입력 2025-08-07 09:37


"블랙 앤 골드에 쏘니라는 빛이 더해진 날!" 입단식에 LA 시장까지 왔…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

"블랙 앤 골드에 쏘니라는 빛이 더해진 날!" 입단식에 LA 시장까지 왔…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 박찬준 기자]"블랙 앤 골드에 쏘니라는 빛이 더해진 날!"

'손세이셔널' 손흥민의 특급 위상이 다시 한번 확인됐다. LA FC는 7일(이하 한국시각) 공식 채널을 통해 손흥민의 영입을 발표했다. LA FC는 '손흥민은 2027년까지 지정 선수(Designated Player·샐러리캡을 적용받지 않는 선수)로 등록되며, 2028년까지 연장 옵션이 있다. 추가로 2029년 6월까지의 옵션도 포함돼있다'고 했다. 이어 '손흥민이 미국 P-1 비자와 국제이적증명서(ITC)를 발급받으면 곧바로 경기에 나설 수 있을 것'이라고 했다.

LA FC는 '축구 역사상 가장 재능 있고 인기 있는 아시아 선수 중 한 명'이라며 '토트넘에서 10년을 뛰며 모든 대회에서 173골 101도움을 기록한 선수다. 2021~2022시즌에는 프리미어리그 득점왕을 수상한 최초의 아시아 선수가 된 후 이번에 LA FC에 합류했다'고 손흥민을 소개했다.

6일 멕시코 클럽인 티그레스와의 리그스컵 경기가 열린 미국 BMO 스타디움을 찾아 팬들과 미리 인사한 손흥민은 오피셜 발표 직후 공식 기자회견에 나섰다. 이날 손흥민의 입단식에는 조 토링턴 LA FC 공동 회장 겸 단장, 베넷 로젠탈 수석 구단주 등 구단 관계자 외에 캐런 배스 LA 시장을 비롯해 데이브 민 연방 하원의원, 헤더 헛 LA 시의원, 김영환 주 대한민국 총영사 등 지역 정치인들도 자리했다. 이들은 "안녕하세요", "환영합니다" 등 한국어로 손흥민을 LA FC 입단을 환영했다.


"블랙 앤 골드에 쏘니라는 빛이 더해진 날!" 입단식에 LA 시장까지 왔…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

"블랙 앤 골드에 쏘니라는 빛이 더해진 날!" 입단식에 LA 시장까지 왔…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
축구의 인기가 높지 않은 미국에서, 선수의 입단식에 거물 정치인이 자리하는 것은 이례적이다. 그만큼 손흥민이 엄청난 위상을 갖고 있다는 것으로 해석할 수 있다. LA에는 30만~35만명의 한인이 살고 있다. LA 정치인들 입장에서는 이들의 눈치를 볼 수 밖에 없는데, 손흥민은 향후 한인 커뮤니티의 구심점이 될 수 있다는 점도 고려된 것으로 보인다.

단상에 오른 배스 시장은 "오늘은 우리 LA에 있어 정말 신나는 날이다. 수백만의 앤젤리노와 전세계 축구 팬들을 대표해 손흥민이 LA에 온 것을 환영한다"고 했다. 이어 "쏘니가 공식적으로 앤젤리노(LA 사람을 의미하는 단어)가 됐음을 선언하겠다"며 액자로 특별 제작한 시민증을 선물로 수여했다.

코리아타운이 속한 10지구를 대표하는 헛 시의원도 "LA 코리아타운은 한국을 제외한 모든 도시 중 가장 한국 사람들이 많은 곳이며 이 나라 최고의 음식이 있는 곳이기도 하다. LA는 아름다운 도시다. 우리가 모두 사랑하는 도시에 온 것을 환영한다"는 말을 남겼다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

홍진경, 결혼 22년만 이혼 후 새 출발 "딸 라엘이 유학 준비 중"

2.

딘딘 "박나래와 촬영 이틀전 강제 하차통보" 폭로[SC리뷰]

3.

장영란 "♥한창과 이혼할뻔…400평 한방병원 팔고 백수"[SC리뷰]

4.

손호영 "'육아일기' 재민이가 26세, 어색해서 못만나…나 싫어하나"[SC리뷰]

5.

박나래·딘딘, 녹화 이틀 전 갑작스런 하차 통보 "이제 안 와도 된다고"

스포츠 많이본뉴스
1.

[단독] '10승 하고 굿바이' 데이비슨 오늘 고별전이었다...롯데 'ML 38승' 벨라스케즈 전격 영입

2.

토트넘 안녕! 손흥민, 감동의 작별인사 "여러분에게 자랑스러운 선수가 되었길 바란다"

3.

'또또또또또 2루타 폭발' 7번 타순에서 완전히 살아난 SF 이정후, 6경기 연속 장타 폭발. 팀도 2연속 위닝시리즈 달성

4.

"거길 가야 돼?" 13억 잭팟에도 반대했던 한국행→충격 방출…왜 끝까지 웃으며 롯데에 감사했나

5.

'심준석 방출' 충격, 2개월 넘게 안 보이는 LAD 유망주는 안전할까? 부상과 제구력 불안이 발목 잡는다

스포츠 많이본뉴스
1.

[단독] '10승 하고 굿바이' 데이비슨 오늘 고별전이었다...롯데 'ML 38승' 벨라스케즈 전격 영입

2.

토트넘 안녕! 손흥민, 감동의 작별인사 "여러분에게 자랑스러운 선수가 되었길 바란다"

3.

'또또또또또 2루타 폭발' 7번 타순에서 완전히 살아난 SF 이정후, 6경기 연속 장타 폭발. 팀도 2연속 위닝시리즈 달성

4.

"거길 가야 돼?" 13억 잭팟에도 반대했던 한국행→충격 방출…왜 끝까지 웃으며 롯데에 감사했나

5.

'심준석 방출' 충격, 2개월 넘게 안 보이는 LAD 유망주는 안전할까? 부상과 제구력 불안이 발목 잡는다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.