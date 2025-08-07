스포츠조선

"손흥민이 LA에 왔다고?" EPL 월클 등장에 미국이 '들썩들썩'…베컴-LA다저스 "웰컴 SON!"

기사입력 2025-08-07 10:15


"손흥민이 LA에 왔다고?" EPL 월클 등장에 미국이 '들썩들썩'…베컴…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

"손흥민이 LA에 왔다고?" EPL 월클 등장에 미국이 '들썩들썩'…베컴…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

"손흥민이 LA에 왔다고?" EPL 월클 등장에 미국이 '들썩들썩'…베컴…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

"손흥민이 LA에 왔다고?" EPL 월클 등장에 미국이 '들썩들썩'…베컴…

[스포츠조선 윤진만 기자]'손흥민이 LA에 왔다고?'

'손세이셔널' 손흥민이 미국프로축구(MLS) LA FC에 입단했다는 소식에 같은 연고지를 쓰는 클럽들이 달려와 환영 인사를 건넸다.

LA FC는 손흥민이 '국제 선수 로스터'의 한 자리를 차지할 것이며, 2027년까지 2년 계약에 2년 옵션을 포함한 계약을 체결했다고 발표했다. 등번호는 7번이다. ESPN 등에 따르면 손흥민의 이적료는 2650만달러(약 368억원)로, MLS 역대 최고 기록을 경신했다.

7일(한국시각) LA FC가 손흥민의 입단을 알리는 공식 SNS 게시글에는 LA 다저스(야구), LA 램스(미식축구), LA 클리퍼스(농구) 등 LA를 대표하는 스포츠 클럽들이 줄줄이 댓글을 달았다.

한때 박찬호의 존재로 '국민 클럽'의 지위를 얻고 현재 국내 골든 글러브 수상자 출신인 내야수 김혜성과 일본 출신 '이도류' 오타니를 보유한 LA 다저스는 "손흥민 LA에 온 걸 환영합니다! 화이팅!"이라고 적었다. 화이팅은 한글로 적는 세심함을 보여줬다.


"손흥민이 LA에 왔다고?" EPL 월클 등장에 미국이 '들썩들썩'…베컴…

"손흥민이 LA에 왔다고?" EPL 월클 등장에 미국이 '들썩들썩'…베컴…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

"손흥민이 LA에 왔다고?" EPL 월클 등장에 미국이 '들썩들썩'…베컴…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
LA 클리퍼스와 LA 램스도 환영의 뜻을 표했다. MLS는 LA를 '집'으로 표현하며 "집에 온 걸 환영한다"라고 적었다. 잉글랜드 슈퍼스타 출신으로 현재 MLS 인터마이애미 구단주로 활동 중인 데이비드 베컴은 "MLS에 온 걸 환영해 친구, 그리고 LA에 온걸 환영해"라는 글과 하트 이모티콘을 남겼다. 미국 스포츠와 밀접한 애플TV뿐 아니라 미국 록스타, 다양한 축구전문매체 등도 손흥민을 두 팔 벌려 환영했다.

심지어 LA의 BMO 스타디움에서 진행된 입단식에는 캐런 배스 LA 시장, 데이브 민 연방 하원의원, 헤더 헛 LA 시의원, 김영환 주 대한민국 총영사 등이 자리했다. 손흥민의 국제적 위상을 엿볼 수 있는 대목이다.

손흥민은 이 자리에서 "꿈이 이뤄졌다. LA는 엄청난 도시다. 솔직히 LA가 내 첫번째 옵션은 아니었다. 하지만 시즌 직후 존(소링턴) 회장이 첫 전화로 내 마음을 바꿨다. 나에게 비전을 보여줬고, 결국 난 이곳에 왔다. 난 단순히 LA로 온 것이 아니라 우승을 하러 왔다"라고 소감을 말했다.


"손흥민이 LA에 왔다고?" EPL 월클 등장에 미국이 '들썩들썩'…베컴…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

"손흥민이 LA에 왔다고?" EPL 월클 등장에 미국이 '들썩들썩'…베컴…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

"손흥민이 LA에 왔다고?" EPL 월클 등장에 미국이 '들썩들썩'…베컴…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

"손흥민이 LA에 왔다고?" EPL 월클 등장에 미국이 '들썩들썩'…베컴…

"손흥민이 LA에 왔다고?" EPL 월클 등장에 미국이 '들썩들썩'…베컴…

2015년부터 10년간 토트넘에서 뛰며 '리빙 레전드'로 인정받는 손흥민은 또 "10년이나 뛴 클럽을 떠나는 건 감정적일 수밖에 없다. 토트넘에 모든 것을 주었기에 가슴 깊숙한 곳이 비어진 느낌이다. 이를 채울 수 있는 새로운 도전을 원했다. 예전보다 나이를 먹었지만, 여전히 몸상태가 좋다. 팀에 도움을 줄 수 있고, 어린 선수들의 성장에 도움이 될 조언을 할 수 있다. 선수들을 빨리 만나고 싶다"라고 했다.

토트넘 시절 동료이자 현 LA FC 소속인 위고 요리스와는 이적 과정에서 대화를 나눴다고 털어놨다.

대한민국 역대 최고의 축구 스타로 꼽히는 손흥민은 앞으로 오타니와 더불어 LA를 대표하는 '양대산맥'으로 아시아 스포츠의 위상을 드높일 것으로 기대된다.

한편, LA FC는 올 시즌 서부컨퍼런스 15개팀 중 6위에 위치했다. 10일 시카고의 싯긱스타디움에서 시카고파이어와 MLS 25라운드를 펼칠 예정이다. 그 다음 경기는 폭스버러의 질레트스타디움에서 열리는 뉴잉글랜드전이다. 손흥민은 뉴잉글랜드전에서 데뷔전을 치를 가능성이 크다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

홍진경, 결혼 22년만 이혼 후 새 출발 "딸 라엘이 유학 준비 중"

2.

딘딘 "박나래와 촬영 이틀전 강제 하차통보" 폭로[SC리뷰]

3.

장영란 "♥한창과 이혼할뻔…400평 한방병원 팔고 백수"[SC리뷰]

4.

손호영 "'육아일기' 재민이가 26세, 어색해서 못만나…나 싫어하나"[SC리뷰]

5.

박나래·딘딘, 녹화 이틀 전 갑작스런 하차 통보 "이제 안 와도 된다고"

스포츠 많이본뉴스
1.

[단독] '10승 하고 굿바이' 데이비슨 오늘 고별전이었다...롯데 'ML 38승' 벨라스케즈 전격 영입

2.

토트넘 안녕! 손흥민, 감동의 작별인사 "여러분에게 자랑스러운 선수가 되었길 바란다"

3.

'또또또또또 2루타 폭발' 7번 타순에서 완전히 살아난 SF 이정후, 6경기 연속 장타 폭발. 팀도 2연속 위닝시리즈 달성

4.

"거길 가야 돼?" 13억 잭팟에도 반대했던 한국행→충격 방출…왜 끝까지 웃으며 롯데에 감사했나

5.

'심준석 방출' 충격, 2개월 넘게 안 보이는 LAD 유망주는 안전할까? 부상과 제구력 불안이 발목 잡는다

스포츠 많이본뉴스
1.

[단독] '10승 하고 굿바이' 데이비슨 오늘 고별전이었다...롯데 'ML 38승' 벨라스케즈 전격 영입

2.

토트넘 안녕! 손흥민, 감동의 작별인사 "여러분에게 자랑스러운 선수가 되었길 바란다"

3.

'또또또또또 2루타 폭발' 7번 타순에서 완전히 살아난 SF 이정후, 6경기 연속 장타 폭발. 팀도 2연속 위닝시리즈 달성

4.

"거길 가야 돼?" 13억 잭팟에도 반대했던 한국행→충격 방출…왜 끝까지 웃으며 롯데에 감사했나

5.

'심준석 방출' 충격, 2개월 넘게 안 보이는 LAD 유망주는 안전할까? 부상과 제구력 불안이 발목 잡는다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.