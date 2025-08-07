'대충격! 폭삭 망했수다' 프랭크 '재앙', SON 떠난 토트넘 새 시즌…

|
[스포츠조선 김성원 기자]손흥민이 떠난 토트넘에 '재앙'이 찾아올 것이라는 전망이 나왔다.
토트넘은 2025~2026시즌 큰 변화를 맞았다. 브렌트포드를 이끌던 토마스 프랭크 감독이 새 사령탑으로 선임됐다. 10년간 토트넘을 지켜온 '캡틴' 손흥민이 우승컵을 선물한 후 7일(이하 한국시각) 미국 메이저리스사커(MLS) LA FC로 이적했다.
모하메드 쿠두스, 주앙 팔리냐가 새롭게 가세했다. 하지만 손흥민을 대체할 카드는 아직 없다. 새 시즌 EPL은 16일 개막된다.
|
|
'더선'은 'OPTA' 자료를 승점으로 환산했다. 토트넘의 예상 승점은 48점이었다. 프랭크 감독의 친정팀인 브렌트포드가 10위로 토트넘보다 높은 순위에 위치했다.
우승 확률이 가장 높은 팀은 지난해 EPL을 제패한 리버풀이었다. 1위를 차질할 가능성은 28.5%다. '만년 2위'인 아스널은 또 2위가 될 것으로 집계됐다. 우승 확률은 24.3%다.
아스널은 '스웨덴 득점 괴물' 빅토르 요케레스를 비롯해 케파 아리사발라가, 크리스티안 뇌르고르, 마르틴 수비멘디, 노니 마두에케 등을 품에 안았다. 하지만 예상 성적은 리버풀을 넘지 못했다. '더선'은 두 팀의 승점 차는 단 1점으로 박빙이 될 것으로 전망했다. 리버풀의 승점은 73점, 아스널은 72점이다.
|
황희찬의 울버햄튼는 17위로, 간신히 1부에 잔류할 것으로 예측됐다. 새 시즌 번리, 리즈 유나이티드, 선덜랜드가 EPL로 승격했다. 이들 팀은 강등 확률이 가장 높게 나타났다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com