스포츠조선

"LAFC 내 첫번째 선택은 아니었다!" SON의 솔직토로. 美 매체 "LAFC 회장과 통화 후 마음을 바꿨다"

기사입력 2025-08-07 21:57


"LAFC 내 첫번째 선택은 아니었다!" SON의 솔직토로. 美 매체 "…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 류동혁 기자] "LAFC, 내 첫번째 선택은 아니었다"

잉글랜드 프로축구 토트넘 홋스퍼에서 LAFC로 이적한 손흥민은 이렇게 말했다.

토트넘과 LAFC, 양 구단은 7일(이하 한국시각) 손흥민(33)의 이적을 공식발표했다.

LAFC는 '축구 역사상 가장 재능 있고 인기 있는 아시아 선수 중 한 명인 손흥민은 토트넘에서 10년간 활약한 끝에 LAFC에 합류한다'고 발표했다. 토트넘 공식 홈페이지 역시 '쏘니가 MLS LAFC로 떠났다'고 공식화했다.

손흥민은 2015년 8월 토트넘에 입단했다. 해리 케인과 함께 다이내믹 듀오로 EPL 역대 최고의 공격 듀오를 형성했고, 케인이 바이에른 뮌헨으로 떠난 뒤 주장을 맡으며 에이스 리더로 맹활약했다.

10년 간 토트넘에서 뛴 손흥민은 올 여름 미국 LAFC행을 택했다. MLS 사무국은 리그 홈페이지를 통해 손흥민의 이적료를 최대 2650만달러(약 367억원)로 추산된다고 발표했다. 리그 최고 이적료다.

옵션을 포함, 2029년까지 계약된 것으로 알려졌다.

손흥민은 여러가지 옵션이 있었다. 유럽리그를 선호했고, 조제 무리뉴 감독이 있는 튀르키에 리그 진출설이 돌았다. 사우디에서도 꾸준히 러브콜을 보냈다. 하지만, 손흥민의 선택은 미국행이었다.


영국 BBC는 7일 '손흥민은 로스앤젤레스 FC로의 이적이 자신의 첫 번째 선택이 아니었지만 클럽 회장과의 대화를 통해 자신의 마음을 바꿨다고 인정했다'고 보도했다.

손흥민은 현지 매체와의 인터뷰에서 '꿈이 이뤄졌다. LA는 정말 멋진 도시다. 솔직히 나의 첫 번째 선택이 아니었다. 하지만 시즌이 끝난 후 LAFC 공동 회장 존 소링턴과 첫 통화를 했을 때 그는 내 마음을 바꾸었다'고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김병만, 친자 2명 인정…입양 딸 ‘혼외자 소송’에 “혼인 파탄 뒤 낳은 자녀”

2.

변우석, 김혜윤 선물에 감격 "오예!"…‘솔선커플’ 현실 케미도 설렘 폭발

3.

신화 이민우, ♥싱글맘 예비 신부 최초 공개..6세 딸과 다정한 가족 사진

4.

장석현, 샵 해체 후 이지혜 원망 고백.."잘 되는 거 보며 욕 많이 해" ('관종언니')

5.

'65세' 최화정, 55사이즈 유지하는 7분 운동법..."폐가 찢어지는 것 같다" ('최화정')

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]'또 햄스트링이라니' 진짜 김도영한테 왜 이러나, 벌써 3번째다…"병원 검진은 추후에"

2.

"영상은 의미 없어" 1순위는 아니다, 왜?…158㎞ 대성공 롯데, 벨라스케즈로 또 일낼까

3.

초대박 오피셜 떴다! '황희찬 닮은 日공격수' 프랑크푸르트 이적…"분데스리가서 높은 기량 입증"

4.

주장 손흥민 떠나보낸 토트넘, 부주장 매디슨 십자인대 파열 발표 '최악의 하루'…시즌 준비 차질

5.

무려 폰세 상대로 2루타를? 3루 횡사는 옥에 티…"발 엄청 빠르더라" 칭찬했는데 타격은 '보류' 왜

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]'또 햄스트링이라니' 진짜 김도영한테 왜 이러나, 벌써 3번째다…"병원 검진은 추후에"

2.

"영상은 의미 없어" 1순위는 아니다, 왜?…158㎞ 대성공 롯데, 벨라스케즈로 또 일낼까

3.

초대박 오피셜 떴다! '황희찬 닮은 日공격수' 프랑크푸르트 이적…"분데스리가서 높은 기량 입증"

4.

주장 손흥민 떠나보낸 토트넘, 부주장 매디슨 십자인대 파열 발표 '최악의 하루'…시즌 준비 차질

5.

무려 폰세 상대로 2루타를? 3루 횡사는 옥에 티…"발 엄청 빠르더라" 칭찬했는데 타격은 '보류' 왜

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.