스포츠조선

깜짝 영입? 미쳤다! 토트넘, EPL 놀라게 할 '손흥민 후계자' 후보 영입 준비..."1800억 먹튀 대신 맨시티 초대형 유망주 관심"

기사입력 2025-08-07 11:05


깜짝 영입? 미쳤다! 토트넘, EPL 놀라게 할 '손흥민 후계자' 후보 …
사진=트위터 캡처

깜짝 영입? 미쳤다! 토트넘, EPL 놀라게 할 '손흥민 후계자' 후보 …
로이터연합뉴스

[스포츠조선 이현석 기자]토트넘이 손흥민의 빈자리를 채우기 위한 대형 영입을 노린다.

영국의 기브미스포츠는 7일(한국시각) 단독 보도를 통해 '토트넘이 맨시티 스타 사비뉴 영입을 노리고 있다'라고 보도했다.

기브미스포츠는 '토트넘은 손흥민을 잃었고, 제임스 매디슨이 부상으로 이탈하며 새로운 공격 인재를 영입하고자 한다. 사비뉴 영입에 관심을 보이며, 라얀 체르키 영입으로 사비뉴의 우선순위가 낮아졌을 수도 있다. 다만 아직까지 직접적인 접촉은 없으나 확실히 관심 있는 선수로 분류됐다'라고 전했다.


깜짝 영입? 미쳤다! 토트넘, EPL 놀라게 할 '손흥민 후계자' 후보 …
로이터연합뉴스
토트넘은 올여름 손흥민의 이탈로 차기 시즌 전력 공백이 불가피하다. 손흥민은 지난 시즌 리그 7골에 그쳤음에도 나오는 경기마다 존재감을 과시했던 토트넘 레전드. 무려 10년 동안 토트넘 공격의 한 축을 책임진 그의 빈자리를 곧바로 해소하기란 쉽지 않다. 히샬리송, 마티스 텔 등 여러 후보가 거론되지만, 손흥민 만큼의 영향력을 곧바로 보여주기는 어렵다.

토마스 프랭크 감독은 외부에서 답을 찾고자 한다. 당초 호드리구, 하파엘 레앙 등 걸출한 윙어들이 영입 후보로 거론됐다. 하지만 끝이 아니었다. 토트넘과 프랭크는 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 검증된 유망주로 그 자리를 채우고자 한다. 사비뉴가 영입 대상으로 떠올랐다.


깜짝 영입? 미쳤다! 토트넘, EPL 놀라게 할 '손흥민 후계자' 후보 …
로이터연합뉴스
사비뉴는 지난 2020년 아틀레치쿠 미네이루에서 프로 데뷔한 이후 트루아로 이적해 유럽 무대에서 뛰기 시작했다. 이후 맨체스터 시티 시티 풋볼 그룹 소유의 지로나에서 임대를 경험한 사비뉴는 2024년 맨시티로 이적하며 펩 과르디올라의 지도를 받기 시작했다. EPL 데뷔 시즌 사비뉴는 3골11도움으로 준수한 성적을 거두며 맨시티 주요 선수 중 한 명으로 성장했다.

측면에서의 날카로운 돌파와 왼발 킥이 돋옵이는 사비뉴는 주로 좌측에서 뛰어난 모습을 보여줬기에 손흥민의 대체자로도 손색이 없다. 토트넘 또한 그런 점을 고려해 영입 후보로 선정한 것으로 보인다.

다만 맨시티가 사비뉴 판매에 나설지는 미지수다. 맨시티는 이번 여름 여러 영입을 성사시키며 변화의 바람이 불고 있다. 사비뉴는 그들과 함께 팀의 미래가 될 수 있는 선수. 맨시티를 떠나게 설득하는 과정부터 쉽지 않을 전망이다. 토트넘이 손흥민의 빈자리를 완벽하게 채울 수 있을 지 귀추가 주목된다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

홍진경, 결혼 22년만 이혼 후 새 출발 "딸 라엘이 유학 준비 중"

2.

'200억 기부' 김장훈, 생활고 루머에 분통 "대치동 산다, 연예인 걱정 금지"[SC리뷰]

3.

장영란 "♥한창과 이혼할뻔…400평 한방병원 팔고 백수"[SC리뷰]

4.

딘딘 "박나래와 촬영 이틀전 강제 하차통보" 폭로[SC리뷰]

5.

손호영, 송혜교=첫 ♥스캔들 상대…"회사 발칵 뒤집어졌다"

스포츠 많이본뉴스
1.

토트넘 안녕! 손흥민, 감동의 작별인사 "여러분에게 자랑스러운 선수가 되었길 바란다"

2.

[단독] '10승 하고 굿바이' 데이비슨 오늘 고별전이었다...롯데 'ML 38승' 벨라스케즈 전격 영입

3.

'또또또또또 2루타 폭발' 7번 타순에서 완전히 살아난 SF 이정후, 6경기 연속 장타 폭발. 팀도 2연속 위닝시리즈 달성

4.

"거길 가야 돼?" 13억 잭팟에도 반대했던 한국행→충격 방출…왜 끝까지 웃으며 롯데에 감사했나

5.

안방마님 한 마디에 눈물 그렁…"안 혼냈어요" 억울했던 최재훈, 비하인드 스토리

스포츠 많이본뉴스
1.

토트넘 안녕! 손흥민, 감동의 작별인사 "여러분에게 자랑스러운 선수가 되었길 바란다"

2.

[단독] '10승 하고 굿바이' 데이비슨 오늘 고별전이었다...롯데 'ML 38승' 벨라스케즈 전격 영입

3.

'또또또또또 2루타 폭발' 7번 타순에서 완전히 살아난 SF 이정후, 6경기 연속 장타 폭발. 팀도 2연속 위닝시리즈 달성

4.

"거길 가야 돼?" 13억 잭팟에도 반대했던 한국행→충격 방출…왜 끝까지 웃으며 롯데에 감사했나

5.

안방마님 한 마디에 눈물 그렁…"안 혼냈어요" 억울했던 최재훈, 비하인드 스토리

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.