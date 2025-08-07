[공식]손흥민 새로운 축구 인생 시작! LAFC 입단…"세계적인 아이콘 …

|
[스포츠조선 강우진 기자]미국 메이저리그사커(MLS)의 LAFC(로스앤젤레스 FC)가 손흥민의 영입을 발표했다.
대한민국 국가대표팀 주장인 손흥민은 월드컵에 세 차례 출전했으며, A매치 130경기 이상에 나서며 한국 축구 역사상 최다 득점자 중 한 명으로 활약했다.
존 소링턴 LAFC 공동 회장 겸 단장은 "손흥민은 세계적인 아이콘이자 세계 축구계에서 가장 역동적이고 뛰어난 선수 중 한 명"이라며 "그의 열정, 능력, 그리고 인성은 LAFC의 가치와 완벽하게 일치한다"라고 했다.
손흥민은 "세계에서 가장 상징적인 스포츠 도시 중 하나인 로스앤젤레스에 위치한 LAFC에 합류하게 돼 정말 자랑스럽다"라며 "이 도시는 수많은 역사를 가지고 있고, 나는 그 다음 장을 함께 써 내려가기 위해 왔다. MLS에서의 새로운 도전에 설레고 있다"라고 말했다.
또 손흥민은 "트로피를 들기 위해 이 클럽과 도시, 그리고 팬을 위해 모든 것을 바치겠다. 빨리 시작하고 싶다"라고 전했다.
베넷 로젠탈 LAFC 수석 구단주는 "손흥민을 정말 존경한다. 이번 영입은 글로벌 축구 무대에서 세계적 수준의 클럽으로 자리매김하고자 하는 포부를 보여주는 상징"이라며 "손흥민은 LA와 남부 캘리포니아 지역 팬들뿐 아니라 전 세계 수백만의 팬들에게 영감을 줄 것"이라고 강조했다.
강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com