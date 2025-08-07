세상에 이런 한국인 또 없습니다...손흥민, 호날두, 레반도프스키 렛츠고…

스포츠조선

기사입력 2025-08-07 13:26


사진=LA FC

[스포츠조선 김대식 기자]손흥민은 로스엔젤레스(LA) FC 이적을 통해 여러 기록을 작성했다.

LA FC는 7일(한국시각) 대한민국 슈퍼스타 손흥민 영입을 발표했다. 구단은 공식 홈페이지를 통해 '손흥민을 잉글랜드 프리미어리그 토트넘 홋스퍼에서 영입했다. 손흥민은 카를로스 벨라, 조르조 키엘리니, 올리비에 지루, 그리고 토트넘 시절 동료였던 가레스 베일과 위고 요리스에 이어 LA FC에 합류한 또 하나의 세계적인 스타가 됐다'고 밝혔다.

LA FC 구단주 베넷 로젠탈은 "손흥민을 LA FC와 이 도시에 데려오는 것은 수년간의 꿈이었다. 우리 구단주들은 손흥민이라는 선수와 사람 모두를 존경한다. 그의 합류는 LA FC가 세계적인 클럽으로 성장하겠다는 의지를 보여주는 상징이며, 손흥민은 LA와 남부 캘리포니아 지역 사회뿐 아니라 전 세계 수많은 팬들에게도 큰 영감을 줄 것"이라고 말했다.
사진=LA FC
손흥민 또한 '세계적으로 상징적인 스포츠 도시 중 하나인 LA에서 야망 있는 구단인 LA FC에 합류하게 되어 매우 자랑스럽다. 이 도시는 수많은 챔피언의 역사를 지녔고, 나는 여기서 새로운 챕터를 써 내려가고 싶다. 미국메이저리그사커(MLS)에서의 새로운 도전이 기대된다. 나는 이 구단과 도시, 팬들을 위해 모든 것을 쏟고 트로피를 들어 올리기 위해 LA에 왔다. 하루라도 빨리 시작하고 싶다"고 이적 소감을 밝혔다.

손흥민은 이번 이적을 통해 MLS 역사를 다시 썼다. 이적료 수치는 매체마다 다르지만 손흥민은 MLS 역대 최고 이적료를 작성했다. 축구 통계 매체 트랜스퍼마크트에 따르면 손흥민의 이적료는 2200만유로(약 355억원)다. MLS 역사상 2000만유로 이상의 이적료가 손흥민을 포함해 단 2번밖에 없었기 때문에 당분간은 쉽게 기록이 깨지지 않을 것으로 예상된다.

손흥민이 작성한 또 하나의 대기록은 33세에 이적한 선수 중 역대 최고 이적료 3위라는 점이다. 크리스티아누 호날두가 레알 마드리드에서 유벤투스로 이적했을 때 기록한 1억1700만유로(약 1888억원)와 로베르트 레반도프스키가 바이에른 뮌헨에서 바르셀로나로 이적했을 때 세운 4500만유로(약 726억원) 다음이 바로 손흥민이다.
사진=LA FC
일반적으로 33살의 선수들은 높은 이적료를 받기 어렵다. 곧 은퇴를 바라보고 있는 시점이기 때문이다. 그런데도 손흥민은 몸값을 뛰어넘는 이적료로 토트넘에 마지막까지 선물해주고 LA로 떠나게 됐다.

LA FC는 대우적인 측면에서도 손흥민 영입이 얼마나 절실했는지를 보여줬다. 현 시대 최고의 축구스타인 리오넬 메시 다음으로 고액 연봉자가 손흥민이 될 예정이다. 바르셀로나 역대급 레전드인 세르히오 부스케츠보다도 손흥민이 받는 연봉이 높다.

이런 기록들이 메시, 호날두, 레반도프스키에는 밀리지만 손흥민 역시 최고의 슈퍼스타라는 걸 보여주는 대목이다. 손흥민이 가진 스타성을 알 수 있는 이적이었다.

한편 손흥민은 빠르게 데뷔전을 치를 것으로 예상된다. 빠르면 오는 9일에 있을 시카코 파이어전부터 손흥민을 출전이 가능할 수도 있다.

