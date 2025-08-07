세상에 이런 한국인 또 없습니다...손흥민, 호날두, 레반도프스키 렛츠고…

|
[스포츠조선 김대식 기자]손흥민은 로스엔젤레스(LA) FC 이적을 통해 여러 기록을 작성했다.
손흥민은 이번 이적을 통해 MLS 역사를 다시 썼다. 이적료 수치는 매체마다 다르지만 손흥민은 MLS 역대 최고 이적료를 작성했다. 축구 통계 매체 트랜스퍼마크트에 따르면 손흥민의 이적료는 2200만유로(약 355억원)다. MLS 역사상 2000만유로 이상의 이적료가 손흥민을 포함해 단 2번밖에 없었기 때문에 당분간은 쉽게 기록이 깨지지 않을 것으로 예상된다.
손흥민이 작성한 또 하나의 대기록은 33세에 이적한 선수 중 역대 최고 이적료 3위라는 점이다. 크리스티아누 호날두가 레알 마드리드에서 유벤투스로 이적했을 때 기록한 1억1700만유로(약 1888억원)와 로베르트 레반도프스키가 바이에른 뮌헨에서 바르셀로나로 이적했을 때 세운 4500만유로(약 726억원) 다음이 바로 손흥민이다.
이런 기록들이 메시, 호날두, 레반도프스키에는 밀리지만 손흥민 역시 최고의 슈퍼스타라는 걸 보여주는 대목이다. 손흥민이 가진 스타성을 알 수 있는 이적이었다.
한편 손흥민은 빠르게 데뷔전을 치를 것으로 예상된다. 빠르면 오는 9일에 있을 시카코 파이어전부터 손흥민을 출전이 가능할 수도 있다.