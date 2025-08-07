스포츠조선

손흥민이 LAFC를 택한 다섯가지 이유, 전화+요리스+도전+한인 그리고 레전드

[스포츠조선 박찬준 기자]"LA FC에서도 레전드가 되고 싶다!"

'LA맨'이 된 '손세이셔널' 손흥민(33·LA FC)의 '아메리칸 드림'이 시작됐다. LA FC는 7일(이하 한국시각) 공식 채널을 통해 손흥민의 영입을 발표했다. 계약기간은 '2+1+1'이다. LA FC는 '손흥민은 2027년까지 지정 선수(Designated Player·샐러리캡을 적용받지 않는 선수)로 등록되며, 2028년까지 연장 옵션이 있다. 추가로 2029년 6월까지의 옵션도 포함돼 있다'고 했다.

6일 멕시코 클럽인 티그레스와의 리그스컵 경기가 열린 미국 BMO 스타디움을 찾아 팬들과 미리 인사나눈 손흥민은 오피셜 발표 직후 공식 기자회견에 나섰다. 손흥민의 입단식에는 존 토링턴 LA FC 공동 회장 겸 단장, 베넷 로젠탈 수석 구단주 등 구단 관계자 외에 캐런 배스 LA 시장을 비롯해 데이브 민 연방 하원의원, 헤더 허트 LA 시의원, 김영완 주 LA 총영사 등 지역 정치인들도 자리했다. 축구의 인기가 높지 않은 미국에서, 선수의 입단식에 거물 정치인이 자리하는 것은 이례적이다. 이들은 "안녕하세요", "환영합니다" 등 한국어로 손흥민의 LA FC 입단을 환영했다.


배스 시장은 "오늘은 우리 LA에 있어 정말 신나는 날이다. 수백만의 앤젤리노(LA 사람)와 전세계 축구 팬들을 대표해 손흥민이 LA에 온 것을 환영한다"고 했다. 이어 "쏘니가 공식적으로 앤젤리노가 됐음을 선언하겠다"며 액자로 특별 제작한 시민증을 선물로 수여했다.

많은 팬들의 환호 속에 입을 연 손흥민은 "꿈이 이루어졌다. LA는 엄청난 도시다. 이곳에 우승하러 왔다"고 했다. 손흥민은 올 여름 미국 뿐만 아니라 사우디아라비아, 튀르키예 등의 러브콜을 받았다. 그는 "LA FC는 첫번째 옵션이 아니었다"고 깜짝 고백했다.

손흥민이 LA FC 행을 결심한 이유가 있었다. 첫번째는 구단주의 적극적인 설득이었다. 손흥민은 "시즌 종료 후 존이 첫 통화로 내 마음을 바꿨다. 어디로 가야하는지 나에게 비전을 보여줬다"고 했다.


두번째는 위고 요리스의 존재였다. 손흥민은 요리스와 2015년부터 2023년까지 토트넘에서 한솥밥을 먹었다. 당시 요리스는 토트넘의 주장이었다. 손흥민은 "요리스는 여전히 나의 주장이라 좋은 이야기를 해야 한다. 아니면 라커룸에서 혼날지도 모른다"고 미소를 지은 뒤, "LA FC행 루머가 처음 나왔을때 그와 이야기를 나눴다. 좋은 이야기를 해줬고, 결정하는데 도움을 줬다. 아직 그를 만나지 못했지만, 우리는 그간 좋은 관계를 유지해왔다. 다시 만나서 기쁘다, 캡틴"이라고 했다.

세번째는 도전이었다. 손흥민은 "10년 동안 뛰었던 토트넘에 모든 것을 주었기에 가슴 깊숙한 곳이 비어진 느낌이었다. 이를 채울 수 있는 새로운 도전을 원했다. 나는 이전보다 나이를 먹었지만, 여전히 몸이 좋다. 팀에 도움을 줄 수 있는 능력도 있다. 어린 선수들에게도 성장에 도움이 될 조언을 할 수 있다"고 했다.


마지막은 한인의 존재였다. LA에는 무려 30만~35만명의 한인이 살고 있다. 손흥민은 "LA에는 한인 분들도 많고, 한인 커뮤니티도 크다. 한국인으로 외국에서 선수 생활을 할 수 있는 것은 큰 행운이다. 그들을 더 자랑스럽게 만드는게 목표다. 이것이 내 결정을 굳히는데 있어 크게 작용했다"고 했다.


축구인생의 새로운 챕터를 연 손흥민의 목표는 '레전드'다. 손흥민은 "유럽에서 좋은 활약을 했다고 여기서 좋을거라고 보장할 수 없다. 0에서 다시 시작한다. 0에서 시작하는만큼 레전드로 마무리하고 싶다. 모든 분들이 나를 데려오기 위해 노력하고 고생하셨기에 받을 것을 돌려드리고 싶다. 그게 내가 살아온 방식이다. 0에서 시작하는만큼 헤어질때는 레전드로 불렸으면 좋겠다"고 힘주어 말했다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

