"손흥민은 GOAT" 알리·에릭센까지 LAFC 이적 관심…쏘니 같은 선수…

[스포츠조선 강우진 기자]손흥민의 LAFC(로스앤젤레스 FC) 입단 소식에 토트넘 선수들도 다양한 반응을 보였다.
이와 관련해 현역 토트넘 선수들인 페드로 포로는 "전설 나의 손흥민", 도미닉 솔란케는 "GOAT(역사상 최고의 선수)"라며 손흥민에 대한 존경심을 드러냈다.
과거 토트넘에서 뛴 선수들도 손흥민의 메시지에 반응했다.
이처럼 손흥민은 과거와 현재를 통틀어 많은 동료들의 존경을 받고 있다. 선수가 팀을 떠난 것은 당연한 일이지만, 손흥민처럼 클럽에 지대한 영향을 끼친 선수는 드물다는 평가가 따른다.
이어 "앞으로 토마스 프랭크 토트넘 감독이 그를 대신할 선수를 찾는 일은 매우 어려운 도전이 될 것"이라고 덧붙였다.
손흥민은 이날 공식적으로 LAFC에 합류했다. 대한민국 축구 국가대표 주장인 손흥민은 토트넘에서의 10년간 여정을 마무리하게 됐다. 손흥민의 이적은 MLS 역사상 가장 주목받는 계약 중 하나로 꼽힌다.
