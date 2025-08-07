스포츠조선

'조용한 출국' 이강인, PSG 합류 뒤 훈련 소화→뜨거운 이적설 거취 물음표…일단은 '월드컵 모드' 돌입

기사입력 2025-08-07 23:27


사진=PSG 구단 공식 SNS 캡처

3일 서울월드컵경기장에서 열린 토트넘과 뉴캐슬의 경기, 경기장을 찾은 이강인이 경기를 지켜보고 있다. 상암=허상욱 기자wook@sportschosun.com

/2025.08.03/

사진=연합뉴스

여름 방학은 끝났다. 이강인(24·파리생제르맹)이 새 2025~2026시즌을 향해 본격 담금질에 들어갔다. 파리생제르맹(PSG)은 7일(한국시각) 구단 SNS를 통해 선수단 복귀 및 훈련 소식을 전했다. PSG 선수단은 7월 중순 끝난 2025년 국제축구연맹(FIFA) 클럽 월드컵 이후 휴식을 취했다. 현지시각으로 6일 소집해 새 시즌 준비에 돌입했다. 이강인은 구단이 공개한 훈련 사진 및 영상 곳곳에 모습을 드러냈다. 실내에서 진행한 체력 측정 때는 장난스런 표정을 짓기도 했다.

이강인은 최근 이적설의 중심에 섰다. 유럽 언론에 따르면 맨유, 아스널, 뉴캐슬, 크리스탈팰리스(이상 잉글랜드), 아틀레티코 마드리드(스페인) 등의 관심을 받는 것으로 전해졌다. 스포츠조선 취재 결과, 이강인을 향한 관심은 사실이다. 다만, 몇 가지 걸림돌이 있다. 첫 번째는 '몸값'이다. PSG가 요구하는 이적료와 영입 희망 구단의 금액에서 제법 큰 차이가 있다. PSG는 유럽의 대표 '부자 구단'이다. 굳이 이강인의 가격을 낮춰서 매각하지 않아도 된다는 해석이다. 두 번째는 PSG에서의 입지다. 이강인은 PSG가 중요하게 생각하는 선수 중 한 명으로 전해진다. 그는 공격 전 포지션을 소화할 수 있는 만큼 활용도가 높다. PSG는 이강인을 쉽게 놓아줄 수 없다는 입장이다. 프랑스 언론에서 이강인의 잔류 가능성을 거론하는 이유다.

이강인은 다양한 추측 속 소속팀으로 조용히 복귀했다. 출국 공항에서의 별도 행사는 없었다. 이강인 쪽 상황을 아는 관계자들은 "이강인이 가족과 함께 프랑스로 갔다. 이적 등 거취 이슈도 있어서 조용히 출국했다"고 귀띔했다.

이제 이강인의 시선은 2025~2026시즌을 넘어 2026년 북중미월드컵 본선으로 향한다. 그는 북중미월드컵 아시아 3차예선을 마친 뒤 "(코칭스태프께서) 소속팀에서 많이 경기를 뛰지 못하고 있으니 더 많은 출전을 하면 좋을 것 같다는 말을 해주셨다. 나도 마찬가지로 생각하고 있다. 내년은 월드컵의 해다. 나도 최고의 몸 상태로 갈 수 있도록 해야 할 것 같다"고 했다. 최근 팬미팅에서도 "돌아오는 시즌엔 월드컵이라는 큰 무대, 모든 선수가 꿈꾸는 무대가 다가온다. 최상의 상태, 컨디션으로 그 무대를 준비할 수 있도록 노력해야겠다는 생각이 든다. 1년 남았다. 변수가 많다. 솔직히 누가 월드컵에 갈지 모른다. 중요한 선수도 부상 때문에 못 갈 수도 있다. 한국을 대표하는 모든 선수가 월드컵에 갈 수 있다고 생각하면서 잘 준비했으면 좋겠다. 나도 마찬가지로 그렇게 할 것"이라고 말했다. 그의 측근들은 "이강인이 기존에 잡혀있던 행사 외에는 일정을 최소화했다. 월드컵 출전을 노리며 집중하고 있다"고 전했다. 김가을 기자 epi17@sportschosun.com



