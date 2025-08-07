스포츠조선

[K리그2 프리뷰]인천-수원 다시 두자릿수냐 5점차냐 '조성환'에 달렸다

기사입력 2025-08-09 08:20


[K리그2 프리뷰]인천-수원 다시 두자릿수냐 5점차냐 '조성환'에 달렸다
지난 3월 적장으로 인천축구전용경기장을 찾은 조성환 부산 감독. 사진제공=한국프로축구연맹

[스포츠조선 윤진만 기자]'하나은행 K리그2 2025' 24라운드 최대 빅매치는 부산 아이파크와 인천 유나이티드의 맞대결이다. 9일 오후 7시 부산구덕운동장에서 열리는 양팀의 경기는 '조성환 더비'와 '순위 싸움'이라는 두 가지 키워드로 요약 가능하다. 조성환 현 부산 감독은 2020년부터 2024년까지 인천을 맡아 팀의 전성기를 이끌었다. 2020시즌 도중 부임해 인천의 극적인 1부 잔류를 도왔고, 2022시즌엔 깜짝 리그 4위로 구단 최초 아시아챔피언스리그(ACL) 진출권을 선물했다. 2024시즌 도중 눈물의 작별을 할 정도로 인천에 대한 애정이 컸다. 지난 3월, 5년 가까이 '내 집' 같았던 인천축구전용경기장을 찾은 조 감독은 만감이 교차한 표정으로 첫 '조성환 더비'를 치렀다. 자신의 뒤를 이어 인천을 이끄는 윤정환 감독과는 부천SK(현 제주) 시절 호흡을 맞춘 선후배 사이이기도 했지만, 승부는 냉정했다. 인천팬을 위한 '승점 서비스'는 없었다. 부산은 전반 20분 사비에르의 선제골로 앞서갔다. 후반 40분 무고사에게 페널티킥으로 동점골을 헌납해 결국 1대1로 비겼지만, 우승후보 0순위로 꼽히는 인천의 발목을 잡을 뻔했다.

첫 맞대결 이후 양 팀의 행보는 갈렸다. 인천은 19라운드 전남전(1대2 패)에서 패하기 전까지 15경기 연속 무패를 내달리며 '절대 1강'의 입지를 구축했다. 23라운드 현재 승점 55점으로 1위를 질주 중이다. 반면 부산은 첫 조성환 더비 이후 23라운드 경남전(0대1 패) 포함 6번 패했다. 현재 승점 34점으로 플레이오프권 밖인 6위에 위치했다. 하지만 5위 이랜드(승점 34)와는 승점이 같아 인천전 결과에 따라 순위가 뒤집힐 수 있다. 부산은 누적경고 징계를 씻고 돌아온 빌레로의 발끝에 기대를 걸고 있다. 인천은 지난 이랜드전(0대0 무) 무승부로 2위 수원(승점 47)과의 승점차가 8점으로 줄었다. 이번 라운드로 다시 두자릿수로 벌어질 수도, 5점차로 좁혀질 수도 있다. 아직 다이렉트 승격을 장담하기엔 이른 시점이라, 부산전 승리가 절실하긴 매한가지다. 이랜드전엔 컨디션 문제로 결장한 무고사가 복귀해 팀 공격에 힘을 보탤 예정이다.

직전 라운드 천안전(2대1 승) 승리로 이랜드전(0대2 패) 패배 충격에서 벗어난 수원은 같은 시각 안산을 홈으로 불러들여 승점 3점을 노린다. 팀내 최다득점자인 일류첸코(9골)가 두 경기 카드 징계를 씻고 돌아온 점이 호재다. '수원 출신' 이관우 감독이 이끄는 13위 안산(승점 20)은 최근 8경기째 승리가 없다.

수원과 인천을 상대로 무실점 승점 4점을 따며 반등한 5위 이랜드는 10일 차두리 감독이 이끄는 11위 화성(승점 23)과 홈에서 격돌하고, 플레이오프권인 3위 전남(승점 39)과 4위 부천(승점 38)은 같은 날 각각 14위 천안(승점 16), 10위 충북청주(승점 23)를 상대한다. 5경기 무패로 흐름을 탄 8위 성남(승점 30)은 9일 7위 김포(승점 32) 원정길에 오르고, 주장 교체 논란에 직면한 9위 충남아산(승점 27)은 같은 날 12위 경남(승점 21)과 만난다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com



