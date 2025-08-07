일본 역대급 뉴스였는데 '21살, 펩의 맨시티 이적'...완전 폭망 '0…

|
[스포츠조선 김대식 기자]함부로 유럽 빅클럽에 진출을 했다가는 오히려 커리어를 망칠 수 있다.
놀라웠던 건 2019년 여름 무려 맨체스터 시티가 메시노를 영입하기로 결정했다는 점이었다. 당시 맨시티는 명장 펩 과르디올라 감독과 함께 프리미어리그(EPL) 최강팀으로 거듭나고 있었던 시점이다. 당시 메시노는 맨시티에 입단하면서 세계 최고 무대인 EPL에 도전해보고 싶었다며 이적 이유를 밝혔다.
풋볼 채널 역시 '메시노는 2년 차인 2018년에 J1리그에서 1군 데뷔를 이루었다. 이듬해부터는 출전 기회를 늘려갔다. 장점인 드리블과 스무살다운 에너지, 어려운 기술을 겸비하며, 감바 팬들은 그의 미래에 큰 기대를 걸었다. 하지만 이토록 빨리 빅클럽으로 이적할 것이라고는 아무도 예상하지 못했을 것이다'며 메시노의 커리어 초반을 돌아봤다.
이어 '2019년 여름, 메시노는 맨시티에 완전 이적으로 입단했다. 당시 맨시티는 클럽의 전성기였고, 이 뉴스는 큰 충격과 함께 보도되었다. 그러나 메시노도 '유망주 선점' 중 한 명으로 여겨졌으며, 유럽에서 결과를 남기는 일은 별개의 이야기였다'며 메시노의 맨시티 이적 결정이 결과적으로는 좋지 못했다고 평가했다.