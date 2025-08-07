서울 이랜드, 10일 홈경기서 '다자녀 가족 캠페인' 진행! 저출산 시대…

|
|
[스포츠조선 박찬준 기자]서울 이랜드FC가 저출산 시대 다자녀 가족에 대한 사회적 관심을 환기하기 위한 특별한 캠페인을 진행한다.
먼저 서울 이랜드는 이날 홈경기에 앞서 서울시에 거주 중인 다자녀 가족 또는 둘째 자녀 출산을 앞둔 예비 다자녀 가족을 대상으로 '매치볼 딜리버리' 이벤트를 운영한다.
구단 공식 앱 내 이벤트 신청 페이지를 통해 사연을 접수한 가족 중 1팀을 선정해 경기 전 매치볼 전달 기회를 선물하고 스파오 의류 세트, 켄싱턴호텔앤리조트 숙박권, 테이블석 등을 제공할 예정이다.
|
서울시 다자녀 가족 자녀 30명을 대상으로 축구 체험 프로그램 '레울키즈 패키지'도 운영한다. 해당 프로그램은 지난달 31일 오픈 직후 57초 만에 신청이 마감될 정도로 뜨거운 호응을 얻었다. 참가 어린이들은 선수들과 함께하는 축구교실, 에스코트 키즈 참여, 홈경기 관람권, 어린이 유니폼 세트 등을 제공받는다.
서울 이랜드 관계자는 "저출산 문제를 함께 고민하고 다자녀 가족에 대한 인식을 높이고자 이 같은 캠페인을 기획하게 됐다. 앞으로도 서울 이랜드는 사회적 가치 실현과 지역사회 연계를 위한 다양한 활동을 지속적으로 이어가겠다"고 밝혔다.
서울 이랜드의 홈경기 티켓은 구단 홈페이지 또는 앱을 통해 예매할 수 있다.
