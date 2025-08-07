스포츠조선

서울 이랜드, 10일 홈경기서 '다자녀 가족 캠페인' 진행! 저출산 시대 사회적 관심 환기한다

기사입력 2025-08-07 17:20


서울 이랜드, 10일 홈경기서 '다자녀 가족 캠페인' 진행! 저출산 시대…

서울 이랜드, 10일 홈경기서 '다자녀 가족 캠페인' 진행! 저출산 시대…

[스포츠조선 박찬준 기자]서울 이랜드FC가 저출산 시대 다자녀 가족에 대한 사회적 관심을 환기하기 위한 특별한 캠페인을 진행한다.

서울 이랜드는 10일 오후 7시 목동운동장에서 열리는 화성과의 홈경기를 '해피투게더' 테마로 진행하고 서울시와 함께 '다자녀 가족 캠페인'을 펼칠 예정이다.

이번 캠페인은 저출산 문제에 대한 사회적 공감대를 형성하고 다자녀 가족을 응원하고자 기획됐다. 서울시는 2023년부터 다자녀 기준을 기존 3자녀에서 2자녀로 완화하며 다양한 지원 정책을 확대해 나가고 있다.

먼저 서울 이랜드는 이날 홈경기에 앞서 서울시에 거주 중인 다자녀 가족 또는 둘째 자녀 출산을 앞둔 예비 다자녀 가족을 대상으로 '매치볼 딜리버리' 이벤트를 운영한다.

구단 공식 앱 내 이벤트 신청 페이지를 통해 사연을 접수한 가족 중 1팀을 선정해 경기 전 매치볼 전달 기회를 선물하고 스파오 의류 세트, 켄싱턴호텔앤리조트 숙박권, 테이블석 등을 제공할 예정이다.

다자녀 가족을 위한 특별 관람 혜택도 마련된다. 다둥이 행복카드, 가족관계증명서, 주민등록등본 등 관련 증빙서류를 현장 매표소에 제시하면 E석 티켓을 30% 할인된 가격에 구매할 수 있다.


서울 이랜드, 10일 홈경기서 '다자녀 가족 캠페인' 진행! 저출산 시대…
하프타임에는 전광판을 통해 다둥이 행복카드 혜택에 대한 퀴즈 이벤트가 진행되며 정답자에게는 비기캐리어 등 풍성한 경품이 증정된다. 선착순 3천 명에게는 다자녀 가구 지원정보 QR코드가 포함된 부채가 기념품으로 배포될 예정이다.

서울시 다자녀 가족 자녀 30명을 대상으로 축구 체험 프로그램 '레울키즈 패키지'도 운영한다. 해당 프로그램은 지난달 31일 오픈 직후 57초 만에 신청이 마감될 정도로 뜨거운 호응을 얻었다. 참가 어린이들은 선수들과 함께하는 축구교실, 에스코트 키즈 참여, 홈경기 관람권, 어린이 유니폼 세트 등을 제공받는다.


서울 이랜드 관계자는 "저출산 문제를 함께 고민하고 다자녀 가족에 대한 인식을 높이고자 이 같은 캠페인을 기획하게 됐다. 앞으로도 서울 이랜드는 사회적 가치 실현과 지역사회 연계를 위한 다양한 활동을 지속적으로 이어가겠다"고 밝혔다.

서울 이랜드의 홈경기 티켓은 구단 홈페이지 또는 앱을 통해 예매할 수 있다.
박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'비동의 임신' 이시영, 美 식당 '민폐 논란'…"아이 방치+초상권 침해"

2.

임수향 "전현무에 스튜어디스 소개팅 시켜줬다" 깜짝 폭로 ('전현무계획2')

3.

블랙핑크 英 웸블리 입성 앞두고…리사, 성행위 연상 안무 선정성 논란[SC이슈]

4.

박서진, 성형 비용만 '억'대..."눈 3회·코·치아 성형...모발 이식도" ('벌거벗은 세계사')

5.

'보이즈2플래닛'팬들, 야구장서 '대포'들고 뛰어 들어…아수라장 '충격'

스포츠 많이본뉴스
1.

본인은 '21년 동안' 몇 점짜리 선수라 평가했을까? 오승환 은퇴 기자회견 갖고 21년 아름다운 '마침표'[인천현장]

2.

오승환이 떠나는 진짜 이유 "내가 은퇴한다고 해도 이상하지 않더라"[현장 인터뷰]

3.

이강인 스페인 '깜짝' COME BACK! 아틀레티코 마드리드 이적 관심…"아시아 시장 공략 핵심"→韓 안 되면 日 노린다

4.

"자신감은 연습, 말보다 행동으로…" 종착지에 선 불멸의 레전드, "세이브 기록, 의식한 적 없다"

5.

'LG전 정조준' 손아섭, '현역 상대' 라이브 배팅도 이상無…"부담? 더 좋은 경기력에 도움"

스포츠 많이본뉴스
1.

본인은 '21년 동안' 몇 점짜리 선수라 평가했을까? 오승환 은퇴 기자회견 갖고 21년 아름다운 '마침표'[인천현장]

2.

오승환이 떠나는 진짜 이유 "내가 은퇴한다고 해도 이상하지 않더라"[현장 인터뷰]

3.

이강인 스페인 '깜짝' COME BACK! 아틀레티코 마드리드 이적 관심…"아시아 시장 공략 핵심"→韓 안 되면 日 노린다

4.

"자신감은 연습, 말보다 행동으로…" 종착지에 선 불멸의 레전드, "세이브 기록, 의식한 적 없다"

5.

'LG전 정조준' 손아섭, '현역 상대' 라이브 배팅도 이상無…"부담? 더 좋은 경기력에 도움"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.