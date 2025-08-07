"SON가락이 또 한 건 했네" 라라랜드 입성 손흥민, 센스 넘치는 LA…

|
[스포츠조선 윤진만 기자]손가락을 이용한 '찰칵 세리머니'로 유명한 '손세이셔널' 손흥민(33·LA FC)이 새로운 클럽에서 새로운 손가락 포즈를 선보였다.
잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 활약하던 '월클' 손흥민의 라라랜드 입성을 알리는 한편, LA 팬들에게 강렬한 인상을 심어줄 포즈다.
토트넘 시절에 이어 LA에서도 등번호 7번을 단 손흥민은 이날 미국 LA의 BMO스타디움에서 열린 공식 입단식에서 "LA는 엄청난 도시다. 솔직히 LA가 내 첫번째 옵션은 아니었다. 하지만 시즌 직후 존(소링턴) 회장이 첫 전화로 내 마음을 바꿨다. 나에게 비전을 보여줬고, 결국 난 이곳에 왔다. 난 단순히 LA로 온 것이 아니라 우승을 하러 왔다"라고 소감을 말했다.
한편, LA FC는 올 시즌 서부컨퍼런스 15개팀 중 6위에 위치했다. 10일 시카고의 싯긱스타디움에서 시카고파이어와 MLS 25라운드를 펼칠 예정이다. 그 다음 경기는 폭스버러의 질레트스타디움에서 열리는 뉴잉글랜드전이다. 손흥민은 뉴잉글랜드전에서 데뷔전을 치를 가능성이 크다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com