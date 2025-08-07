스포츠조선

"메시 마이애미 유니폼 한달만에 50만장 팔렸다" 美시장 진출 손흥민, LA FC 검정 골드 유니폼 판매량 메시 넘을까

기사입력 2025-08-08 06:21


"메시 마이애미 유니폼 한달만에 50만장 팔렸다" 美시장 진출 손흥민, …
LA FC의 7번 유니폼을 들고 활짝 웃어보인 손흥민. 손흥민의 국제적 위상을 볼 때, 역대급 판매고를 기록할 것으로 예상된다.
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

"메시 마이애미 유니폼 한달만에 50만장 팔렸다" 美시장 진출 손흥민, …
LA FC의 홈구장 BMO스타디움 내 매장 한가운데에 걸린 손흥민의 7번 유니폼. LA FC가 MLS 역대 최고 이적료를 투자했는데, 이는 유니폼 판매 등 기대수익을 염두에 둔 포석으로 봐야 한다.
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 윤진만 기자]'불혹의 슈퍼스타' 크리스티아누 호날두(알 나스르)가 과거 단 열흘만에 유니폼을 105만장 판매한 사실이 재조명을 받으면서, 덩달아 토트넘을 떠나 LA FC에 새 둥지를 튼 손흥민의 유니폼 판매량에도 관심이 쏠린다.

포르투갈 일간 '아 볼라'는 7일(한국시각), '역대 가장 많이 팔린 축구 유니폼, 호날두와 리오넬 메시가 차트 정상에 올랐다'라는 제하의 기사에서 역대 유니폼 판매량 순위 TOP 5를 공개했다.

이 매체에 따르면, 2021년 호날두가 맨유로 복귀한 후 2021~2022시즌 맨유 홈 유니폼은 단 10일만에 105만장이 팔렸다. 맨유 팬은 전설적인 선수가 올드트라포드로 복귀한 것에 열렬히 환영했다. 호날두의 맨유 2기는 2년만에 씁쓸한 실패로 마무리됐지만, 호날두의 이적은 맨유 구단에 엄청난 수익을 안겼으리라 추정할 수 있다.


"메시 마이애미 유니폼 한달만에 50만장 팔렸다" 美시장 진출 손흥민, …
로이터연합뉴스

"메시 마이애미 유니폼 한달만에 50만장 팔렸다" 美시장 진출 손흥민, …
로이터연합뉴스
2위는 같은 해, 바르셀로나에서 파리생제르맹(PSG)으로 이적한 메시가 기록했다. 메시는 단 24시간만에 83만2000장을 팔았다. '아 볼라'는 '메시의 이적은 축구계에 큰 충격을 남겼을뿐 아니라, 전 세계 팬 스토어에 엄청난 구매 붐을 일으켰다'라고 밝혔다.

3위는 '다시' 호날두다. 2018년 레알 마드리드에서 유벤투스로 이적한 호날두의 줄무늬 유니폼은 단 24시간만에 52만장 판매고를 올렸다. '맨유 호날두'가 기록을 깨기 전까진 축구 유니폼 판매 신기록이었다.

4위는 메시가 2023년 인터 마이애미로 이적하며 기록한 50만장이다. 마이애미의 홈 유니폼은 한 달만에 50만장의 판매고를 기록했다. 비유럽권에서 세운 기록이란 점에서 의미가 큰 기록이다.

5위는 2017년 바르셀로나에서 PSG로 이적한 네이마르로, 파리 입성 후 일주일만에 홈 유니폼이 25만장이 팔렸다. 당시만 해도 스포츠계의 성공적인 마케팅 사례로 주목을 받았다.


"메시 마이애미 유니폼 한달만에 50만장 팔렸다" 美시장 진출 손흥민, …
로이터연합뉴스

"메시 마이애미 유니폼 한달만에 50만장 팔렸다" 美시장 진출 손흥민, …
AFP연합뉴스
16년간 유럽 빅리그에서 활약하다 미국프로축구(MLS) 무대로 떠난 손흥민의 LA FC 검정 골드 7번 유니폼 판매량은 자연스레 메시와 비교될 수밖에 없다.


지난 10년간 토트넘 유니폼만 입었던 손흥민의 역대 네번째 클럽 유니폼이자, 마지막이 될지 모르는 유니폼이란 점에서 팬들의 구매욕을 자극하고 있다. SNS상에는 LA FC 홈 유니폼의 색감, 디자인이 예쁘다는 반응이 줄을 짓고 있다.

손흥민은 토트넘 시절 홈 경기마다 700장 이상의 유니폼을 팔았다. 토트넘 내 어느 선수보다 많은 판매량이었다. 높은 인기를 가늠할 수 있는 대목이다.

세계 1위 스포츠 강국으로 꼽히는 미국 시장의 규모는 상상을 초월한다. 르브론 제임스(LA 레이커스), 오타니 쇼헤이, 김혜성(이상 LA 다저스)가 머무는 LA는 그 중에서도 대중의 관심을 한 몸에 받는 곳이다.

지난달, 샌프란시스코 외야수 이정후는 올 시즌 미국프로야구 메이저리그(MLB) 유니폼 판매 집계에서 전체 17위(팀내 2위)를 기록해 화제를 모은 바 있다. 손흥민의 국제적 위상을 떠올릴 때, 단숨에 MLS 유니폼 판매량 상위권에 오를 것이 자명하다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김병만, 친자 2명 인정…입양 딸 ‘혼외자 소송’에 “혼인 파탄 뒤 낳은 자녀”

2.

'65세' 최화정, 55사이즈 유지하는 7분 운동법..."폐가 찢어지는 것 같다" ('최화정')

3.

김숙, 담배 사랑 폭로에 당황...송은이 증언 "좀 많이 피운 게 아냐" ('옥문아들')

4.

정일우 "달고나커피 유행시켜...BBC, 뉴욕 타임즈와 인터뷰도" ('옥문아들')

5.

장석현, 샵 해체 후 이지혜 원망 고백.."잘 되는 거 보며 욕 많이 해" ('관종언니')

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식 입장문]안우진 결국 직접 해명했다 "샤워 후 주차장에서 불려갔다? 사실 아닙니다"

2.

[속보]'또 햄스트링이라니' 진짜 김도영한테 왜 이러나, 벌써 3번째다…"병원 검진은 추후에"

3.

[속보]'수술 성공적' 안우진 "의혹, 확인되지 않은 사실…구단에 충분히 설명했다"

4.

미안하지만 아무리 손흥민이라도 그건 불가능해요! '코리아타운' 지역구 시의원의 황당 발언 "SON, 미국의 월드컵 우승을 도와주세요!"

5.

숨막히는 고지전! 한화 졌어요. LG가 다시 1위 → "열정적인 응원 보내주신 팬들 덕분"

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식 입장문]안우진 결국 직접 해명했다 "샤워 후 주차장에서 불려갔다? 사실 아닙니다"

2.

[속보]'또 햄스트링이라니' 진짜 김도영한테 왜 이러나, 벌써 3번째다…"병원 검진은 추후에"

3.

[속보]'수술 성공적' 안우진 "의혹, 확인되지 않은 사실…구단에 충분히 설명했다"

4.

미안하지만 아무리 손흥민이라도 그건 불가능해요! '코리아타운' 지역구 시의원의 황당 발언 "SON, 미국의 월드컵 우승을 도와주세요!"

5.

숨막히는 고지전! 한화 졌어요. LG가 다시 1위 → "열정적인 응원 보내주신 팬들 덕분"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.