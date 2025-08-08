'경기 관람 환경 개선 위한 혁신 나선다!'성남, 프리미엄 좌석·MD 스…

|
|
[스포츠조선 이현석 기자]성남FC가 2025년 한국프로스포츠협회 공모사업 중 '마케팅 컨설팅 및 통합 서비스 지원'을 통해 '경기장 프리미엄 좌석 설계' 및 'MD 스토어 증축 및 리모델링 설계'를 추진한다. 이에 따라 사업의 효과적인 수행을 위해 관련 업체 선정을 위한 입찰도 함께 진행한다.
'경기장 프리미엄 좌석 설계'는 쾌적하고 차별화된 관람 환경 조성을 목표로 추진된다. 이를 위해 성남FC는 고기능 좌석 시스템 도입, 좌석 간 거리 확보, 시야 차단 최소화 등을 통해 관람객 개개인의 프라이버시가 보장되는 프리미엄 좌석 환경을 구축할 예정이다. 또한 안정적인 운영을 위해 전기·통신 등 경기장 기본 인프라 정비도 병행할 계획이다.
'MD 스토어 증축 및 리모델링 설계'는 매장 증축을 통해 보다 여유롭고 쾌적한 쇼핑 환경을 조성해 팬 경험을 강화하는 방향으로 추진된다. 이용객 동선을 고려한 공간 디자인, 2층 옥상 공간의 휴게 및 활용성 강화, 구단 아이덴티티를 반영한 내외부 디자인 개선 등을 통해 브랜드 가치를 강화하고 팬 만족도를 높이겠다는 구상이다.
입찰은 가격 평가(20%)와 기술 평가(80%)를 합산한 최종 점수를 기준으로 우선협상대상자를 선정하는 방식으로 진행된다. 참여를 희망하는 업체는 나라장터에 게시된 입찰공고를 참고해 제안서를 작성한 후, 전자입찰을 통해 접수하면 된다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com