'경기 관람 환경 개선 위한 혁신 나선다!'성남, 프리미엄 좌석·MD 스…

스포츠조선

'경기 관람 환경 개선 위한 혁신 나선다!'성남, 프리미엄 좌석·MD 스토어 설계 입찰 공고

기사입력 2025-08-08 20:20


사진=성남FC

사진=성남FC

[스포츠조선 이현석 기자]성남FC가 2025년 한국프로스포츠협회 공모사업 중 '마케팅 컨설팅 및 통합 서비스 지원'을 통해 '경기장 프리미엄 좌석 설계' 및 'MD 스토어 증축 및 리모델링 설계'를 추진한다. 이에 따라 사업의 효과적인 수행을 위해 관련 업체 선정을 위한 입찰도 함께 진행한다.

'경기장 프리미엄 좌석 설계' 입찰은 18일 오전 10시까지, 'MD 스토어 증축 및 리모델링 설계'는 19일 오전 10시까지 입찰 공고가 게시된다.

성남FC는 이번 설계를 통해 노후화된 경기장 시설의 개선과 프리미엄 좌석 신규 도입으로 관람객 만족도를 높이고, 팬 저변 확대 및 장기 고객 확보를 위한 관람 환경 개선을 목표로 하고 있다. 아울러 매년 증가하는 관중 수에 비해 협소한 MD 스토어 공간도 판매 효율성과 쇼핑 경험을 동시에 개선할 수 있도록 리모델링할 계획이다.

'경기장 프리미엄 좌석 설계'는 쾌적하고 차별화된 관람 환경 조성을 목표로 추진된다. 이를 위해 성남FC는 고기능 좌석 시스템 도입, 좌석 간 거리 확보, 시야 차단 최소화 등을 통해 관람객 개개인의 프라이버시가 보장되는 프리미엄 좌석 환경을 구축할 예정이다. 또한 안정적인 운영을 위해 전기·통신 등 경기장 기본 인프라 정비도 병행할 계획이다.

'MD 스토어 증축 및 리모델링 설계'는 매장 증축을 통해 보다 여유롭고 쾌적한 쇼핑 환경을 조성해 팬 경험을 강화하는 방향으로 추진된다. 이용객 동선을 고려한 공간 디자인, 2층 옥상 공간의 휴게 및 활용성 강화, 구단 아이덴티티를 반영한 내외부 디자인 개선 등을 통해 브랜드 가치를 강화하고 팬 만족도를 높이겠다는 구상이다.

이번 설계 방향은 2025년 한국프로스포츠협회 공모사업의 일환으로 진행하고 있는 '성남FC 경기장 관람 환경 및 팬 서비스 개선을 위한 미스터리 쇼퍼·설문조사 운영' 결과를 기반으로 구체화될 예정이다. 특히 실제 경기장 좌석과 MD 스토어를 이용한 팬들의 생생한 피드백을 적극 반영해 실효성 높은 개선안을 도출할 계획이다.

입찰은 가격 평가(20%)와 기술 평가(80%)를 합산한 최종 점수를 기준으로 우선협상대상자를 선정하는 방식으로 진행된다. 참여를 희망하는 업체는 나라장터에 게시된 입찰공고를 참고해 제안서를 작성한 후, 전자입찰을 통해 접수하면 된다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

