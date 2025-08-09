"손흥민 LA 이적, 과르디올라가 진짜 기뻐할 거야!" SON 미국 선배…

|
[스포츠조선 이현석 기자]손흥민의 이적에 기뻐하는 감독도 있을까. 미국 메이저리그사커(MLS) 선배는 충분히 그럴 수 있다고 밝혔다.
반면 LA는 환호다. LA FC는 2000만 달러가 넘는 이적료를 지불했고, 이는 MLS 역사상 최고 이적료가 될 예정이다. 손흥민은 당초 사우디아라비아 등 여러 지역의 구애를 받았으나, 그중 LA행을 결정했다. LA FC 구단 SNS 팔로워도 계속해서 늘어나며 손흥민 효과를 체감하고 있고, 손흥민의 유니폼 또한 엄청난 수가 팔려나가고 있다.
손흥민은 실제로 맨시티와의 21경기에서 8골 5도움을 기록했다. 2018~2019시즌 유럽챔피언스리그 8강전부터 시작된 천적 관계가 꾸준히 이어졌다. 맨시티가 기록한 토트넘훗스퍼스타디움에서 기록한한 5번의 패배 중 4패에 손흥민이 지분을 보유했다. 과르디올라 감독도 인터뷰를 통해 "손흥민이 지난 몇 년 동안 우리를 얼마나 괴롭혔는가"라고 밝힌 바 있다.
반면 과르디올라와 달리 토트넘은 어려움을 토로할 것이라고 밝혔다. 애슬론스포츠는 '토트넘은 손흥민의 대체자가 없다. 이제 이적시장에서 그 빈자리를 채워야 한다. 많은 선수들이 시험에 거칠 것이다'라고 전망했다. 손흥민의 이적에 많은 감독, 구단의 희비가 엇갈렸다.
