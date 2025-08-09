[K리그1 리뷰]"행운 몰고온 난놈 리턴즈" 신태용, 울산 사령탑 데뷔전…

스포츠조선

[K리그1 리뷰]"행운 몰고온 난놈 리턴즈" 신태용, 울산 사령탑 데뷔전에서 제주 1대0 격파…루빅손 결승골로 7연속 무승 탈출

기사입력 2025-08-09 21:25


[스포츠조선 윤진만 기자]'돌아온 난놈' 신태용 울산 신임감독이 자신의 K리그 복귀전을 승리로 장식했다.

울산은 9일 울산문수경기장에서 열린 제주와의 '하나은행 K리그1 2025' 25라운드에서 후반 27분 루빅손의 결승골로 1대0 승리했다. 앞서 7경기 연속 무승(3무4패)을 달리며 결국 김판곤 전 감독을 성적부진으로 경질한 울산은 신 감독 체제에서 석달간 지속된 무승의 고리를 끊었다. 8승8무9패 승점 34를 기록하며 상위권 재진입의 발판을 마련했다. 올 시즌 울산전 3전 전패를 당한 9위 제주(승점 30)는 최근 2연패 늪에 빠졌다.

13년만에 K리그 무대로 돌아온 신태용 감독은 자신의 울산 데뷔전에서 전임 김판곤 감독이 활용하던 스리백은 유지하되, 선발진에 변화를 꾀했다. 직전 수원FC(2대3 패)과 비교해 6자리를 바꿨다. 말컹이 K리그 복귀 후 처음으로 선발 출전했다. 에릭, 윤재석과 스리톱을 꾸렸다. 조현택 이진현 고승범 최석현이 미드필드진을 구성하고, 정승현 트로야크, 이재익으로 스리백을 만들었다. 조현우가 골키퍼 장갑을 꼈다.

신 감독은 김영권을 엔트리에서 제외한 이유에 대해 '지난해부터 현재까지 휴식을 취하지 못한 것 같아 특별 휴가를 부여했다'고 설명했다. 보야니치, 루빅속, 강상우는 교체명단에 포함했다.

제주는 유리 조나탄을 톱에 세우고 김준하 남태희 유인수를 공격 2선에 배치했다. 이창민 장민규가 중원을 맡고, 임창우 임채민 송주훈 김륜성이 포백을 담당했다. 김동준이 골문을 지켰다. 티아고, 데닐손, 페드링요, 오재혁 등은 후반 교체투입을 기다린다.


홈팀 울산이 먼저 골문을 두드렸다. 11분 말컹이 상대 박스 부근에서 감각적인 볼 터치로 상대 압박을 벗겨낸 뒤 오른발 중거리 슈팅을 시도했으나, 골키퍼 정면으로 향했다. 신태용의 울산은 짧게 패스를 연결하기보다 긴 패스로 공격 속도를 높이는데 주력했다. 에릭, 윤재석 고승범이 공간을 찾아 분주히 움직였고, 윙백들은 높은 지점까지 오버래핑에 나섰다.

20분 고승범의 횡패스를 받은 에릭이 슛을 시도했지만, 수비 몸에 맞고 굴절돼 골문으로 향하지 못했다.

수세에 몰린 제주는 전반 막바지에 가서야 결정적인 찬스를 잡았다. 남태희가 수비 사이로 찔러준 패스를 받은 유인수가 골문을 향해 왼발슛을 시도했다. 하지만 공이 정직하게 날아가며 조현우 선방에 막혔다.


전반 45분 김준하의 중거리슛도 조현우의 방어를 피하지 못했다. 전반은 0-0 동점으로 끝났다.

신 감독은 하프타임에 수비진 두 자리를 교체했다. 정승현 최석현을 벤치로 불러들이고 서명관 강상우를 투입했다. 제주도 김준하를 빼고 오재혁을 투입하며 중원을 강화했다.


울산이 에릭, 말컹, 윤재석의 연이은 슈팅으로 제주 골문을 위협했지만, 골문은 열릴 듯 열리지 않았다. 신 감독은 후반 12분 윤재석 대신 루빅손을 투입하며 공격의 고삐를 당겼다. 제주도 티아고 카드를 빼들며 맞섰다.

후반 중반 이후 제주 골문 앞 상황이 점점 긴박하게 흘러갔다. 후반 25분, 말컹이 골문 앞에서 조현택의 크로스를 헤더로 연결했으나, 김동준 선방에 막혔다. 26분 코너킥 상황에서 에릭의 헤더는 골대를 살짝 벗어났다.

후반 27분, 울산이 기어이 선제골을 갈랐다. 교체투입한 루빅손이 페널티 박스 안 가운데 지점에서 때린 슛이 김동준이 팔에 맞고 높이 솟구쳤다. 골문 쪽으로 향하는 공을 에릭이 슬라이딩 슛으로 연결해 골망을 갈랐다. 이때 부심이 에릭의 오프사이드 반칙을 가리키며 깃발을 들었다. 하지만 비디오판독시스템(VAR)을 거쳐 공이 골라인을 넘은 이후에 에릭의 슛이 이뤄졌다는 판정으로 득점이 그대로 인정됐다.

후반 35분 티아고가 코너킥 상황에서 골문 쪽으로 직접 날카롭게 감아찬 공을 조현우가 쳐냈다. 다급해진 제주는 후반 43분 임창우 이창민을 빼고 최병욱 페드링요를 투입했다. 울산은 말컹 대신 허율을 투입했다. 경기는 그대로 울산의 1대0 승리로 끝났다. '난놈'이 돌아왔다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

