스포츠조선

"잘했어!" 뉴캐슬 캡틴도 반했다, 'Park Seung-soo 재능 있는 10대의 등장…인상적인 활약' 극찬

기사입력 2025-08-10 07:59


"잘했어!" 뉴캐슬 캡틴도 반했다, 'Park Seung-soo 재능 있…
30일 수원월드컵경기장에서 열린 팀K리그와 뉴캐슬의 경기, 뉴캐슬 박승수가 경기에 투입되고 있다. 수원=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.07.30/

"잘했어!" 뉴캐슬 캡틴도 반했다, 'Park Seung-soo 재능 있…
30일 수원월드컵경기장에서 열린 팀K리그와 뉴캐슬의 경기, 경기 종료 후 뉴캐슬 박승수가 세징야와 이야기를 나누고 있다. 수원=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.07.30/

[스포츠조선 김가을 기자]박승수(뉴캐슬)가 벌써 신뢰를 받고 있다.

영국의 구디부트보이스는 9일(이하 한국시각) '브루노 기마랑이스가 뉴캐슬에서의 인상적인 홈 데뷔전을 보낸 박승수에게 메시지를 보냈다'고 보도했다.

에디 하우 감독이 이끄는 뉴캐슬은 9일 영국 뉴캐슬의 세인트제임스 파크에서 열린 에스파뇰(스페인)과의 비시즌 친선 경기에서 2대2로 비겼다.

이날 박승수는 '비공식' 뉴캐슬 홈 데뷔전을 치렀다. 박승수는 선발로 나서 후반 18분 숀 니브와 교체될 때까지 63분 동안 그라운드를 누볐다. 공격포인트를 올리지는 못했지만, 왼쪽에서 활발한 모습을 보였다. 스피드와 과감하면서도 간결한 드리블을 활용해 동료들에게 패스를 전하기도 했다. 그는 이날 20차례 패스를 시도해 19번 성공(성공률 95%)했다. 볼 경합에서 71%의 성공률을 보였다. 뉴캐슬 홈페이지는 "여름 이적 후 홈에서 첫 선발한 젊은 윙어 박승수는 홈 팬들의 열렬한 환호를 받으며 경기 초반부터 밝은 모습을 보였다"고 했다.


"잘했어!" 뉴캐슬 캡틴도 반했다, 'Park Seung-soo 재능 있…
30일 수원월드컵경기장에서 열린 팀K리그와 뉴캐슬의 경기, 뉴캐슬 박승수가 돌파를 시도하고 있다. 수원=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.07.30/

"잘했어!" 뉴캐슬 캡틴도 반했다, 'Park Seung-soo 재능 있…
3일 서울월드컵경기장에서 열린 토트넘과 뉴캐슬의 경기, 경기에 나선 뉴캐슬 박승수. 상암=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.03/
구디부트보이스는 '박승수는 뉴캐슬 팬들이 새 시즌 적어도 어느 정도 긍정적인 반응을 보일 수 있는 이유 중 하나다. 그에게 너무 많은 것을 너무 빨리 기대하는 것은 현명하지 않다고 느낀다. 뉴캐슬의 어려운 비시즌 동안 박승수는 드문 긍정 요소였다. 그는 비시즌 세 차례 경기에 나섰다. 팀 K리그와 토트넘을 상대로 인상적인 활약을 벌였다. 홈에서 데뷔전을 치르기도 했다. 그는 에스파뇰과의 경기에서 좋은 활약을 펼쳤다. 재능 있는 10대의 등장에 기마랑이스도 긍정적으로 평가했다'고 전했다.

박승수는 개인 SNS(소셜네트워크서비스)를 통해 'SJP데뷔'라며 사진을 게재했다. 기마랑이스는 '계속해, 친구'라는 글을 남겼다.

이 매체는 '뉴캐슬의 다른 선수들도 박승수에 응원 메시지를 남겼다. 분명히 비시즌 성적에서 너무 많은 것을 읽지 않는 것은 현명한 일이다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서의 삶은 완전히 다르다. 그럼에도 박승수는 서로 다른 수준의 세 차례 경기에서 인상적인 활약을 벌였다. 박승수가 깊은 인상을 남길 것이다. 물론 아직 초기 단계지만 유망하다'고 덧붙였다.

한편, 박승수는 10일 열린 아틀레티코 마드리드(스페인)와의 경기에는 완전 제외됐다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'美 로스쿨 합격' 김수민, 출국 전 시父의 특별한 선물 "이런 걸 산 게 신기"

2.

오민애, 아이유 뺨 때린 이유 해명 "눈 돌아간 상황, 진정시키려 때렸다" ('아는 형님')

3.

박준금, '60대 제니' 플렉스 "코디가 손상시킨 600만 원 협찬 옷, 내가 구매" ('아형')

4.

장영란,400평 병원 팔고 살림하는 ♥한창에 "집에서 뭐했길래"…일촉즉발

5.

김종민, 빽가 축사에 상처 "챗GPT로 써와..와닿지 않더라"

스포츠 많이본뉴스
1.

비자도 나왔고, 몸상태도 좋고! 'LAFC 이적' 손흥민, 10일 MLS 데뷔전 '유력'...시카고 원정 동행

2.

'13년만의 K리그 복귀' 신태용 감독의 취임일성 "목표는 ACL, 한 골 먹으면 두 골 넣는 축구할 것"

3.

'HERE WE GO' 확인 완료! 손흥민 떠나자, 韓 프리미어리거 멸종 위기 도래한다..."이미 떠날 준비"→"두 팀 접근 완료"

4.

롯데 새 외인 벨라스케즈, 가슴 뜨거운 출사표 "팔꿈치 수술 2번+33세 의심 당연 → 롯데와 함께 승리하고파" [인터뷰]

5.

토트넘 역사상 이런 편한 이적 있었나? "케인은 신사협정 후 이적 방해"...'GOODBYE' 손흥민 향한 레비 회장의 '레전드 대우'

스포츠 많이본뉴스
1.

비자도 나왔고, 몸상태도 좋고! 'LAFC 이적' 손흥민, 10일 MLS 데뷔전 '유력'...시카고 원정 동행

2.

'13년만의 K리그 복귀' 신태용 감독의 취임일성 "목표는 ACL, 한 골 먹으면 두 골 넣는 축구할 것"

3.

'HERE WE GO' 확인 완료! 손흥민 떠나자, 韓 프리미어리거 멸종 위기 도래한다..."이미 떠날 준비"→"두 팀 접근 완료"

4.

롯데 새 외인 벨라스케즈, 가슴 뜨거운 출사표 "팔꿈치 수술 2번+33세 의심 당연 → 롯데와 함께 승리하고파" [인터뷰]

5.

토트넘 역사상 이런 편한 이적 있었나? "케인은 신사협정 후 이적 방해"...'GOODBYE' 손흥민 향한 레비 회장의 '레전드 대우'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.