'챔피언십 개막' 코리안리거들, 개막전부터 펄펄 날았다...'최고평점' …

[스포츠조선 박찬준 기자]2024~2025시즌 잉글랜드 챔피언십(2부리그)이 기지개를 켰다. 코리안 리거들이 개막전부터 펄펄 날았다.
특히 팀이 1-0으로 앞선 후반 31분 선보인 탈압박 플레이는 현지의 극찬을 이끌어냈다. 지역지 '버밍엄 메일'은 '(공중에서)떨어지는 공을 컨트롤하고 상대 선수를 벗겨내는 단 한 번의 터치는 정말 훌륭했다'며 '백승호는 최고의 축구선수다. 두 시즌 전 챔피언십에서 짧게 활약한 백승호의 진면목을 올 시즌 볼 수 있을 것'이라고 극찬했다. 팀내 최고인 평점 9점을 줬다.
백승호의 활약에도 버밍엄은 아쉽게 1-1로 비겼다. 후반 10분 제이 스탠스필드의 선제골로 앞서나갔지만, 후반 추가시간 5분 조지 허스트에게 통한의 페널티킥 동점골을 허용했다.
스토크시티는 후반 15분 찰턴 모리스에게 선제골을 내줬지만, 후반 20분 루이스 베이커, 50분 디빈 무바마, 99분 소바 토마스의 연속골로 기분 좋은 3대1 승리를 챙겼다.
토트넘을 떠나 포츠머스로 임대를 간 '고등윙어' 양민혁(19)도 데뷔전을 치렀다. 양민혁은 영국 옥스포드 카삼 스타디움에서 열린 옥스포드와의 경기에서 후반 22분 그라운드를 밟았다. 공식 발표가 나온지 하루도 되지 않아, 곧바로 경기에 나섰다. 존 무시뉴 감독은 "양민혁의 직접적인 플레이는 우리에게 큰 도움이 될 것"이라며 기대감을 보였다.
양민혁은 왼쪽 측면에서 활발한 움직임과 과감한 압박으로 포츠머스 공격을 이끌었다. 후반 24분에는 과감한 오른발 슈팅을 시도했지만, 골대를 살짝 벗어났다. 포츠머스는 전반 38분 아드리안 세게치치의 결승골읖 앞세워 1대0으로 이겼다.
