스포츠조선

MLS 스쿼드에 첫 등장한 손흥민, 시카고전 교체명단 포함…EPL→MLS 역사적인 데뷔, '재회' 요리스 선발

최종수정 2025-08-10 09:07

MLS 스쿼드에 첫 등장한 손흥민, 시카고전 교체명단 포함…EPL→MLS…
LA FC SNS

MLS 스쿼드에 첫 등장한 손흥민, 시카고전 교체명단 포함…EPL→MLS…
LA FC SNS

MLS 스쿼드에 첫 등장한 손흥민, 시카고전 교체명단 포함…EPL→MLS…
LA FC SNS

[스포츠조선 김성원 기자]손흥민(33)이 역사적인 미국 메이저리그사커(MLS) 데뷔를 눈앞에 두고 있다.

LA FC는 10일 오전 9시 30분(이하 한국시각) 미국 일리노이주 브릿지뷰의 시트긱 스타디움에서 시카고 파이어FC와 정규리그 원정경기를 치른다. 바지를 받은 손흥민도 경기장에 모습을 드러냈다. 그는 교체명단에 이름을 올렸다.

1년 7개월 만에 재회한 수문장 위고 요리스는 선발 출전한다. 그는 2023년 12월 토트넘을 떠나 LA FC로 이적했다.

LA FC는 9일 '손흥민이 시카고전에 출전할 자격을 획득했다'고 전했다. 손흥민은 7일 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 토트넘과 이별하고, LA FC에 둥지를 틀었다.

계약기간이 2년에 옵션 2년도 포함됐다. LA FC는 '손흥민은 2027년까지 지정 선수(샐러리캡을 적용받지 않는 선수)로 등록되며, 2028년까지 연장 옵션이 있다. 추가로 2029년 6월까지의 옵션도 포함돼있다'고 설명했다.

토트넘도 결별을 공개했다. 토트넘은 '클럽은 손흥민이 LA FC로의 완전 이적한 것을 공식적으로 알려드린다. 쏘니, 고맙다는 말로는 다 담을 수 없다'고 감사했다.


MLS 스쿼드에 첫 등장한 손흥민, 시카고전 교체명단 포함…EPL→MLS…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
손흥민은 입단 기자회견에서 "꿈이 이루어졌다. LA는 엄청난 도시다. 나를 데려오기 위해 노력한 여러 구단주들에게도 감사하다. LA FC가 첫번째 옵션은 아니었지만, 시즌 끝난 종료 후 존이 첫 통화로 내 마음을 바꿨다. 어디로 가야하는지 나에게 비전을 보여줬고, 결국 여기에 왔다. 행복하다. 전날 경기장에서 엄청난 성원 보내주시는 팬들에게도 감사하다. 단순히 LA에 온 것이 아니라우승 하러 왔다. 경기장에서 좋은 퍼포먼스를 보여줄 것이고, 좋은 결과가 있을거라 믿는다"고 소감을 전했다.

손흥민은 몸상태애 대해선 "프리시즌을 잘 치르고 와서 몸상태는 걱정할 필요 없다. 물론 경기를 뛰기 위해서는 감독, 코치 등 많은 분들이 결정해야 한다. 아직 서류 관련해 준비할 것도 많다. 하지만 나는 이곳에 축구를 하러 온 것이다. 최대한 빨리 경기장에서 인사드리고 싶다. 경기를 최대한 빨리 뛰는게 목표"라고 했다.


MLS 스쿼드에 첫 등장한 손흥민, 시카고전 교체명단 포함…EPL→MLS…
AFP 연합뉴스

관건은 서류였다. LA FC는 '손흥민이 미국 P-1 비자와 국제이적증명서(ITC)를 발급받으면 곧바로 경기에 나설 수 있을 것'이라고 했다. 비자 발급 여부에 따라 빠르면 10일 시카고 파이어전, 늦으면 17일 뉴잉글랜드 레볼루션전이 데뷔전이 될 것으로 전망됐다. 예상보다 빠르게 비자가 나오며 LA FC 입성 3일만에 경기에 나서게 될 것으로 보인다.

손흥민의 합류는 선두 추격을 노리는 LA FC 입장에서 반가울 수밖에 없다. LA FC는 10승6무6패(승점 36)로 서부 콘퍼런스 6위에 올라 있다. 선두 샌디에이고FC(승점 46)에 승점 10점 뒤져 있지만, LA FC는 3경기를 덜 치른 상황이다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

한성주, 사생활 영상 유출 활동중단 14년만 김연아와 투샷 "후배와 함께"[SCin스타]

2.

'안재현 저격' 구혜선, '내로남불' 논란에 2차입장 "논지 흐리기 유감"[SC이슈]

3.

서민정, 美생활 중 심경 고백 "용기 필요..싫어하실 분들께 죄송"

4.

박준금, 착한 60대 제니 "코디 실수로 600만원 협찬의상 내돈내산, 男 대시 받는중"[SC리뷰]

5.

백지영 "재산 강남 80평대 집 1채, 차 2대…♥정석원, 돈 잘 안써"[SC리뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

비자도 나왔고, 몸상태도 좋고! 'LAFC 이적' 손흥민, 10일 MLS 데뷔전 '유력'...시카고 원정 동행

2.

토트넘 역사상 이런 편한 이적 있었나? "케인은 신사협정 후 이적 방해"...'GOODBYE' 손흥민 향한 레비 회장의 '레전드 대우'

3.

'HERE WE GO' 확인 완료! 손흥민 떠나자, 韓 프리미어리거 멸종 위기 도래한다..."이미 떠날 준비"→"두 팀 접근 완료"

4.

선발? 구원? ERA 18.47…야심찼던 78억원 투자, 고민이 깊어진다

5.

'이럴수가, 조짐이 안좋다' LAD 김혜성, 10일에도 DL 복귀 무산. 장기부상으로 가는 것인가

스포츠 많이본뉴스
1.

비자도 나왔고, 몸상태도 좋고! 'LAFC 이적' 손흥민, 10일 MLS 데뷔전 '유력'...시카고 원정 동행

2.

토트넘 역사상 이런 편한 이적 있었나? "케인은 신사협정 후 이적 방해"...'GOODBYE' 손흥민 향한 레비 회장의 '레전드 대우'

3.

'HERE WE GO' 확인 완료! 손흥민 떠나자, 韓 프리미어리거 멸종 위기 도래한다..."이미 떠날 준비"→"두 팀 접근 완료"

4.

선발? 구원? ERA 18.47…야심찼던 78억원 투자, 고민이 깊어진다

5.

'이럴수가, 조짐이 안좋다' LAD 김혜성, 10일에도 DL 복귀 무산. 장기부상으로 가는 것인가

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.