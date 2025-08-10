MLS 스쿼드에 첫 등장한 손흥민, 시카고전 교체명단 포함…EPL→MLS…

|
[스포츠조선 김성원 기자]손흥민(33)이 역사적인 미국 메이저리그사커(MLS) 데뷔를 눈앞에 두고 있다.
LA FC는 9일 '손흥민이 시카고전에 출전할 자격을 획득했다'고 전했다. 손흥민은 7일 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 토트넘과 이별하고, LA FC에 둥지를 틀었다.
계약기간이 2년에 옵션 2년도 포함됐다. LA FC는 '손흥민은 2027년까지 지정 선수(샐러리캡을 적용받지 않는 선수)로 등록되며, 2028년까지 연장 옵션이 있다. 추가로 2029년 6월까지의 옵션도 포함돼있다'고 설명했다.
손흥민은 몸상태애 대해선 "프리시즌을 잘 치르고 와서 몸상태는 걱정할 필요 없다. 물론 경기를 뛰기 위해서는 감독, 코치 등 많은 분들이 결정해야 한다. 아직 서류 관련해 준비할 것도 많다. 하지만 나는 이곳에 축구를 하러 온 것이다. 최대한 빨리 경기장에서 인사드리고 싶다. 경기를 최대한 빨리 뛰는게 목표"라고 했다.
관건은 서류였다. LA FC는 '손흥민이 미국 P-1 비자와 국제이적증명서(ITC)를 발급받으면 곧바로 경기에 나설 수 있을 것'이라고 했다. 비자 발급 여부에 따라 빠르면 10일 시카고 파이어전, 늦으면 17일 뉴잉글랜드 레볼루션전이 데뷔전이 될 것으로 전망됐다. 예상보다 빠르게 비자가 나오며 LA FC 입성 3일만에 경기에 나서게 될 것으로 보인다.
손흥민의 합류는 선두 추격을 노리는 LA FC 입장에서 반가울 수밖에 없다. LA FC는 10승6무6패(승점 36)로 서부 콘퍼런스 6위에 올라 있다. 선두 샌디에이고FC(승점 46)에 승점 10점 뒤져 있지만, LA FC는 3경기를 덜 치른 상황이다.
