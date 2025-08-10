스포츠조선

"Electric Shock!" 이것이 바로 '쏘니 효과', 손흥민 MLS 데뷔…30분 뛰고도 PK 유도 '릴레이 극찬'

기사입력 2025-08-10 18:30


"Electric Shock!" 이것이 바로 '쏘니 효과', 손흥민 ML…
사진=Getty Images via AFP-GETTY IMAGE 연합뉴스

"Electric Shock!" 이것이 바로 '쏘니 효과', 손흥민 ML…
사진=Getty Images via AFP-GETTY IMAGE 연합뉴스

[스포츠조선 김가을 기자]아메리카 대륙을 들썩였다. 손흥민(LA FC)이 메이저 리그 사커(MLS) 데뷔전에서 눈부신 활약을 펼쳤다.

손흥민은 10일(이하 한국시각) 미국 일리노이주 브리지뷰의 시트긱 스타디움에서 열린 시카고 파이어와 2025년 MLS 원정 경기에서 후반 16분 교체 투입됐다. 7일 입단식을 치른 손흥민은 불과 사흘 만에 MLS 데뷔전을 치렀다. 벤치에서 경기를 시작한 손흥민은 후반 14분쯤 훈련복에서 유니폼으로 갈아입고 출전을 준비했다. 후반 16분 다비드 마르티네스 대신 경기에 나섰다. 관중들은 손흥민에게 박수를 보냈다. 그가 공을 잡을 때마다 환호했다. 손흥민은 후반 22분 페널티지역 밖 정면에서 왼발로 MLS 첫 슈팅을 시도했다. 그의 진가는 위기의 순간 더욱 반짝였다. 손흥민은 팀이 1-2로 밀리던 후반 32분 페널티킥을 얻어냈다. 그는 역습 상황에서 공을 몰다 상대 수비수에 밀려 넘어졌다. 비디오 판독(VAR)을 통해 페널티킥이 확정됐다. 드니 부앙가가 키커로 나서 득점했다. 이후 두 팀은 추가 득점 없이 경기를 2대2로 마무리했다.


"Electric Shock!" 이것이 바로 '쏘니 효과', 손흥민 ML…
사진=Getty Images via AFP-GETTY IMAGE 연합뉴스

"Electric Shock!" 이것이 바로 '쏘니 효과', 손흥민 ML…
사진=Getty Images via AFP-GETTY IMAGE 연합뉴스
경기 뒤 손흥민을 향한 극찬이 쏟아졌다. 영국 언론 기브미스포츠는 '손흥민이 MLS 데뷔전에서 활약했다. 그는 토트넘(잉글랜드)에서 이적한 지 며칠 만에 교체 멤버로 합류했다. 그는 경기 종료 30여분을 앞두고 열광적인 박수를 받으며 경기에 돌입했다. 그는 경기 막판 페널티킥을 얻어내며 팀에 기여했다. 미국 언론은 손흥민의 활약에 깊은 인상을 받았다'고 보도했다.

이 매체에 따르면 MLS사커는 손흥민의 데뷔를 '일렉트릭(electric)'이라고 표현했다. MLS사커는 '리그는 손흥민의 창의적인 독창성과 자질을 엿볼 수 있었다. 손흥민은 자신의 존재감을 느끼기 위해 지체하지 않았다'고 했다. 스포츠 일러스트레이티드는 '전반적으로 손흥민의 강력한 활약이었다. 부앙가가 득점할 수 있도록 페널티킥을 이끌어냈다. LA FC는 그가 없었다면 승점을 얻지 못했을 것이다. 손흥민은 MLS에서 LA FC를 위해 좋은 활약을 펼칠 것'이라고 평가했다. 디애슬레틱은 '손흥민은 활동적이고 위험하다. 그를 보러 온 팬들을 실망시키지 않았다. 그는 긍정적인 인상을 남겼다. 경기장, 라커룸, 그리고 시장에서'라고 했다.

한편, 손흥민은 경기 뒤 "정말 즐거웠다. 나는 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 뛰었다. 내가 원정 경기장에서 경기할 땐 항상 나를 야유하고 선수들을 야유했다. 하지만 사람들이 축하하며 축구를 즐기는 모습이 보기 좋았다. 영국보다 더 더웠지만, 그 외에는 정말 즐거웠다. 첫 경기였다. 앞으로 몇 주 안에 더 좋은 추억을 만들 수 있을 것으로 확신한다. MLS에서도 잘하고 싶다. 나도 그 일부가 되고 싶다"고 말했다.

LA FC는 17일 오전 8시 30분 뉴잉글랜드 레볼루션과 원정 경기를 치른다.


김가을 기자 epi17@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

빽가, 신지♥문원 언급에 자리 또 이탈 "화장실 갔다올게요" 유쾌(꼰대희)

2.

조정석, '거미 남편' 소개에 발끈 "아내 얘기만..실례 아니냐"

3.

김태희, 유창한 영어로 ‘버터플라이’ 소개..“즐거움 선사할 것”

4.

연세대 김태희, KBS 아나운서 합격했다..엄지인, 미모의 학창시절 공개

5.

만두귀 윤형빈, 김종국과 맞대결하나..“실전에 우세할 것”

스포츠 많이본뉴스
1.

"그러게 있을 때 잘하지!" '번개 스피드'에 토트넘 새삼 大충격, 美 MLS "손흥민 시대 시작됐다" 급흥분…33살이 맞긴 맞아 '깜놀'

2.

'GOOD BYE' 클루셉스키→웰컴 그릴리시!…임대 비용만 500억 "프랭크, 부상 선수 처분"

3.

"저런 선수가 K리그2에서 뛰었다고?" 뉴캐슬 팬들도 당황하게 한 '제1의 박승수'..."우리의 손흥민 되어줘" 환호

4.

코리안 프리미어리거 전멸위기? '초신성' 박승수가 있다!

5.

복덩이가 돌아왔다! 전민재 유격수 선발출격 → 손호영 DH+노진혁 제외 [부산현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

"그러게 있을 때 잘하지!" '번개 스피드'에 토트넘 새삼 大충격, 美 MLS "손흥민 시대 시작됐다" 급흥분…33살이 맞긴 맞아 '깜놀'

2.

'GOOD BYE' 클루셉스키→웰컴 그릴리시!…임대 비용만 500억 "프랭크, 부상 선수 처분"

3.

"저런 선수가 K리그2에서 뛰었다고?" 뉴캐슬 팬들도 당황하게 한 '제1의 박승수'..."우리의 손흥민 되어줘" 환호

4.

코리안 프리미어리거 전멸위기? '초신성' 박승수가 있다!

5.

복덩이가 돌아왔다! 전민재 유격수 선발출격 → 손호영 DH+노진혁 제외 [부산현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.