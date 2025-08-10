'황새'황선홍 대전감독의 필승 결의"오늘 홈예매율 낮은건 우리책임...홈…

|
[스포츠조선 전영지 기자]"오늘 홈 경기 예매율이 낮다고 들었다. 선수들에게 우리 책임이라고 말했다. 경기력이든 승률이든 홈에서 더 이상 호락호락한 모습이 나와선 안된다."
밥신이 연골 부상으로 재수술에 들어가며 시즌 아웃이 불가피하고, 주민규가 최근 부진하고, 가용 게임체인저의 폭도 좁혀든 힘든 상황에서 황선홍 감독은 "주민규 선수 개인의 문제가 아니고 팀 전체적으로 여러 가지 합을 맞추는 것이 필요하다. (서)진수, (김)봉수 등 새로운 선수들이 많아서 서로 잘 맞추는 것이 중요하다"고 말했다. "공격수가 매번 골을 넣으면 좋겠지만 그게 쉽지 않으니 심리적으로 힘들 것이고 저 또한 질문을 하도 받으니 힘들다. 하지만 이해해 줘야지 어떡하겠느냐"고 반문했다. 대한민국 레전드 스트라이커 출신으로 후배 주민규의 슬럼프에 대해 "충분히 이해한다"고 있다. "선수 스스로 냉정하게 접근하고 있다. 경험이 많으니까 다행이라 생각하고, 조금 물꼬를 터줬으면 하는 바람"이라고 말했다.
올 시즌 홈에서 승률이 높지 않다는 지적에 황 감독은 "오늘도 선수들 미팅하면서도 홈 팬 예매율 보니까 오늘 좀 저조한 건데 이건 우리 책임이라고 얘기했다. 저도 그렇고 선수들도 그렇고 홈에서는 좋은 모습을 보였는데 올해 그렇지 못해서 좀 죄송스럽게 생각하는데 좀 반등을 해야 된다. 경기력 측면이나 승률이나 홈에서는 더 이상은 호락호락한 모습이 나오지 않아야 된다고 생각한다. 좀 더 적극적으로 하자고 요구했으니까 오늘 기대를 좀 해볼 것"이라고 말했다. 최근 수원의 4연승을 이끌며 펄펄 날고 있는 수원 원톱 '싸박 봉쇄법'에 대해 황 감독은 "영상도 편집해서 수비들한테 뿌렸다. 상당히 좋은데 영업 비밀을 다 말씀해 드릴 순 없지만 탄력을 붙여주면 안 될 것 같다. 움직임이 좋고 그걸 힘으로 이기려면 도저히 이길 수 없는 상대니까 영리하게 수비를 해야 된다. 탄력을 죽이는 수비를 해야 된다고 주문을 했다. 길목을 막든지 뒷공간을 적게 만들어야 한다. 탄력이 워낙 좋은 선수가 스피드가 붙으면 1대1 싸움에선 쉽지 않어니 협력수비, 템포를 죽이는 수비를 해야 한다. 지켜보자"며 의미심장한 미소를 지었다.
대전=전영지 기자 sky4us@sportschosun.com