스포츠조선

[현장리뷰]'올 시즌 첫 무실점 2연승'...'다시 단단해진 강철 방패' 포항, 광주전 1-0 승리...리그 4위 도약 성공

기사입력 2025-08-10 20:54


[현장리뷰]'올 시즌 첫 무실점 2연승'...'다시 단단해진 강철 방패'…

[현장리뷰]'올 시즌 첫 무실점 2연승'...'다시 단단해진 강철 방패'…

[현장리뷰]'올 시즌 첫 무실점 2연승'...'다시 단단해진 강철 방패'…

[현장리뷰]'올 시즌 첫 무실점 2연승'...'다시 단단해진 강철 방패'…

[포항=스포츠조선 이현석 기자]포항스틸러스가 광주를 잡아내며 연승에 성공했다.

포항은 10일 포항스틸야드에서 열린 광주와의 '하나은행 K리그1 2025' 25라운드 경기에서 1대0으로 승리했다.

포항(승점 38)은 이번 승리로 대구전에 이어 2연승을 달렸다. 포항이 2연승을 무실점으로 달린 것은 올 시즌 처음이다. 반면 광주(승점 32)는 4경기(1무3패) 연속 승리를 거두지 못했다.


[현장리뷰]'올 시즌 첫 무실점 2연승'...'다시 단단해진 강철 방패'…

[현장리뷰]'올 시즌 첫 무실점 2연승'...'다시 단단해진 강철 방패'…
포항은 대구전 1대0 승리를 통해 직전 3연패의 아픔을 털어냈다. 특히 클린시트 승리를 거둔 점이 고무적이었다. 3연패 기간 무려 12실점을 허용한 수비가 다시 재정비되며 대구를 상대로 안정적인 경기력을 펼쳤다. '대팍 징크스'와 함께 대구 원정에서 2019년 이후로 승리가 없던 기억도 지워내며 웃었다. 기세를 이어나가야 하기에 이번 광주전 결과가 중요한 상황이었다. 다만 전력 공백이 발생해 박태하 감독의 고민이 커졌다. 지난해 여름부터 포항의 주축 자원으로 활약한 이태석이 오스트리아 명문 아우스트리아 빈으로 이적했다. 어정원 강민준 등 다른 자원들의 활약에 기대를 걸어야 했다.

광주는 늪에 빠져있었다. 지난 3경기 1무2패로 승리가 없었다. 리그 마지막 승리는 6월 28일 FC안양전 2대1 승, 상위권으로 도약하기 위해선 빠르게 분위기를 반전시키야 했다. 경기력 외에 다른 문제까지 터졌다. 에이스 아사니가 이란 리그 구단 에스테그랄 테헤란과 계약을 체결했고, 에스테그랄은 아사니의 조기 합류를 요구했다. 광주 측은 아사니의 이적료를 에스테그랄에 전달했다고 알려졌지만, 아직 진전된 소식은 나오지 않았다. 뒤숭숭할 수밖에 없는 분위기 속에서 이정효 감독의 선택에 관심이 쏠릴 수밖에 없었다.

박태하 포항 감독은 4-4-2 포메이션을 택했다. 최전방에 이호재와 조르지, 중원은 홍윤상, 오베르단, 기성용, 강민준이 자리했다. 수비진은 어정원, 전민광, 박승욱, 신광훈이 구성했다. 골문은 황인재가 지켰다.

이정효 광주 감독은 4-4-2 포메이션으로 맞섰다. 최전방에 정지훈과 신창무, 중원은 헤이스, 오후성, 최경록, 이강현이 나섰다. 수비진은 심상민 민상기 변준수 조성권이 구성했다. 골문은 김경민이 지켰다.


[현장리뷰]'올 시즌 첫 무실점 2연승'...'다시 단단해진 강철 방패'…

[현장리뷰]'올 시즌 첫 무실점 2연승'...'다시 단단해진 강철 방패'…
두 팀은 전반 초반부터 강하게 맞붙으며 서로의 골문을 겨냥했다. 전반 12분 좌측에서 어정원이 날카롭게 올린 크로스를 이호재가 문전에서 머리에 맞췄으나, 아쉽게도 골키퍼 정면으로 향했다.


조르지의 엄청난 돌파가 나왔다. 조르지는 전반 17분 하프 라인에서 압박을 통해 공을 뺏은 조르지는 직접 박스 안까지 돌파했다. 수비수 2명을 제치고 직접 마무리했지만, 슈팅은 김경민에게 막히고 말았다.

포항이 광주 문전에서 결정 짓지 못했다. 전반 24분 압박 이후 공을 뺏어낸 포항은 측면에서 올라온 어정원의 크로스가 수비를 맞고 나오자 기성용이 이를 마무리했다. 낮고 빠른 슈팅은 아쉽게도 골문 옆으로 향했다.

포항은 계속해서 경기를 주도하며 광주를 위협했다. 전반 39분 기성용이 민상기의 파울에도 불구하고 패스를 연결했고, 이를 받은 홍윤상이 곧바로 상대 박스 정면으로 전진해 마무리했으나, 김경민의 손에 걸렸다.

포항이 전반 종료 직전 선제골을 터트리며 리드를 잡았다. 전반 추가시간 3분 강민준이 올린 크로스를 침착하게 잡아낸 조르지가 박스 정면 홍윤상에게 패스를 전달했다. 홍윤상은 정확한 왼발 슛으로 광주 골문 구석을 찔렸다. 전반은 포항의 1-0 리드로 마무리됐다.


[현장리뷰]'올 시즌 첫 무실점 2연승'...'다시 단단해진 강철 방패'…

[현장리뷰]'올 시즌 첫 무실점 2연승'...'다시 단단해진 강철 방패'…
후반에도 먼저 기회를 노린 쪽은 포항이었다. 후반 3분 조르지의 돌파 이후 슈팅을 김경민이 선방하며 위기를 넘겼다.

광주도 반격에 나섰다. 후반 13분 포항 박스 좌측에서 심상민이 올린 낮고 빠른 크로스가 문전으로 향했으나, 황인재가 앞서서 잡아냈다.

포항은 격차를 벌리기 위해 분전했다. 후반 24분 조르지가 하프 라인에서 상대 압박을 뚫고 패스를 이창우에게 전달하며 공격이 전개됐다. 다시 패스를 받은 조르지는 박스 우측에서 문전으로 패스를 시도했으나, 조금 길게 나가며 골라인을 벗어났다.

결국 경기는 포항의 1대0 승리로 마무리됐다.


포항=이현석기자 digh1229@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

조정석, '거미 남편' 소개에 발끈 "아내 얘기만..실례 아니냐"

2.

김태희, 유창한 영어로 ‘버터플라이’ 소개..“즐거움 선사할 것”

3.

연세대 김태희, KBS 아나운서 합격했다..엄지인, 미모의 학창시절 공개

4.

안재현, 구혜선 저격에도 타격 NO..심으뜸과 한강 러닝 삼매경

5.

윤형빈 "김종국과 붙는다면? 스파링은 져도 실전에선 이길 것" 파격 도전장(조동아리)

스포츠 많이본뉴스
1.

"그러게 있을 때 잘하지!" '번개 스피드'에 토트넘 새삼 大충격, 美 MLS "손흥민 시대 시작됐다" 급흥분…33살이 맞긴 맞아 '깜놀'

2.

"Electric Shock!" 이것이 바로 '쏘니 효과', 손흥민 MLS 데뷔…30분 뛰고도 PK 유도 '릴레이 극찬'

3.

[포토] 전소미, 타자 혼 빼놓는 시구

4.

'또또또 ML 최초' 이젠 놀랍지도 않다, 애런 저지도 못한 괴물의 대기록

5.

충격의 ERA 14.21...2군 갔던 조상우가 돌아왔다 "심리 문제였으니...일단 7, 8회에 안 쓴다" [창원 현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

"그러게 있을 때 잘하지!" '번개 스피드'에 토트넘 새삼 大충격, 美 MLS "손흥민 시대 시작됐다" 급흥분…33살이 맞긴 맞아 '깜놀'

2.

"Electric Shock!" 이것이 바로 '쏘니 효과', 손흥민 MLS 데뷔…30분 뛰고도 PK 유도 '릴레이 극찬'

3.

[포토] 전소미, 타자 혼 빼놓는 시구

4.

'또또또 ML 최초' 이젠 놀랍지도 않다, 애런 저지도 못한 괴물의 대기록

5.

충격의 ERA 14.21...2군 갔던 조상우가 돌아왔다 "심리 문제였으니...일단 7, 8회에 안 쓴다" [창원 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.