스포츠조선

'4연승끝 통한의 1패"김은중 수원FC 감독"간절함X실수의 차이에서 승패 갈렸다"[K리그1 현장 일문일답 전문]

기사입력 2025-08-10 22:22


'4연승끝 통한의 1패"김은중 수원FC 감독"간절함X실수의 차이에서 승패…

'4연승끝 통한의 1패"김은중 수원FC 감독"간절함X실수의 차이에서 승패…

[대전=스포츠조선 전영지 기자]"실수에서 승패가 갈렸다."

김은중 수원FC 감독이 10일 K리그1 대전하나시티즌 원정에서 2대3으로 재역전패한 후 아쉬움을 표했다.

이날 승리했다면 수원FC 사상 첫 1부리그 5연승 역사와 함께 리그 8위까지 도약할 찬스였다. 그러나 안방에서 대전의 기세 역시 뜨거웠다. 전반 56초만에 최건주의 벼락 슈팅이 골망을 흔들며 대전이 1-0으로 앞서나갔다. 전반 대전의 뜨거운 기세에 김은중 감독은 윌리안을 조기투입하는 승부수를 던졌다. 추가시간 이창근의 부상과 함께 분위기가 흔들리며 수원의 시간이 찾아왔다. 전반 46분 윌리안의 도움에 이은 싸박의 동점골, 전반 49분 루안의 역전골이 나오며 분위기를 뒤집었다. 그러나 안방에서 필승을 다짐한 대전의 기세에 밀리며 후반 30분 주민규에게 동점골, 후반 37분 김준범에게 역전골을 허용, 2대3으로 패했다.

경기 후 김 감독은 "수원에서 많은 팬들이 오셨는데, 보답을 하지 못해 죄송하다. 다음 홈에서 있을 울산전에서 다시 승점을 딸 수 있도록 준비를 잘하겠다"고 말했다. "실수에서 승패가 갈렸다. 우리 실수로 초반 실점이 나왔다. 간절한 부분, 실수의 차이에서 승패가 갈렸다. 실점 후 두 골을 넣으면서 뒤집은 것은 칭찬하고 싶다. 이 또한 어렵지만 결국 지켜내야 한다. 실점할 때의 집중력을 더 보완해야 한다"고 덧붙였다.

4경기 연속골을 터뜨린 싸박에 대해 "싸박은 스트라이커로서 역할을 다해줬다"면서도 "싸박 선수가 잘하다 보니 의존하는 부분이 있는데 주변 선수들이 같이 플레이 해야 한다"며 모두의 플레이를 강조했다. 아래는 김은중 감독의 경기 후 일문일답 전문이다.
대전=전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

-경기 소감

수원에서 많은 팬들이 오셨는데, 결과적으로 아쉽다. 그 보답을 하지 못해 죄송하다. 다음 홈에서 있을 울산전 준비를 잘해서, 홈에서 다시 승점을 딸 수 있도록 준비를 하겠다

-패인은?


실수에서 승패가 갈렸다. 우리 실수로 초반 실점이 나왔다. 간절한 부분, 실수의 차이에서 승패가 갈렸다. 실점 후 두 골을 넣으면서 뒤집은 것은 칭찬하고 싶다. 이 또한 어렵지만 결국 지켜내야 한다. 실점할 때의 집중력을 더 보완해야 한다.

-4경기 연속골 싸박에 대한 평가.

싸박 선수는 본인의 역할 스트라이커로서 역할을 다해줬다. 하지만 싸박 선수가 잘하다 보니 의존하는 부분이 있는데 주변 선수들이 같이 플레이 해야 한다.

-오늘 경기 뒷심 부족에 대해

실점한 상황에서 우리가 울산 원정에서 많은 걸 쏟아부어 집중력의 차이가 있었다. 미세한 차이에서 우리 골이 인정 안됐고(오프사이드) 상대는 미세한 차이에서 골을 넣었다. 이 부분도 우리가 신경써야 할 것같다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이시영, 美 식당 비매너 논란에 입 열었다 "죄송한 마음"[전문]

2.

박한별, '남편 버닝썬 논란' 7년만 근황.."제주서 어린 두 아들 육아" [종합]

3.

더보이즈, 공연장 폭발물 허위 신고→2시간 연기 끝 콘서트 재개[종합]

4.

[포토] 아린, 매끈한 복근 뽐내며 시구

5.

이성미, 태생부터 금수저 외동딸…"60년대 집에 에어컨·기사·피아노 있었다"

스포츠 많이본뉴스
1.

[포토] 전소미, 타자 혼 빼놓는 시구

2.

KIA-롯데로 이어지는 순위 전쟁, '천군만마' 온다…"승리 공식, 확률 높아질 수 있다"

3.

'양의지 타구 직격' 화이트, 복귀전 날짜 확정 → 최민준 한번 더! "8월은 완전체 총력전" [부산체크]

4.

'5연승 도전'김은중 수원FC 감독"싸박,요케레스 같아...출근길 싸박 노래 틀어주고 있다"[K리그1 현장 인터뷰]

5.

'이게 웬일이냐' 교체설 시달리던 위즈덤, 투런포 치고 활짝...KIA 2회 홈런 3방 '대폭발' [창원 현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

[포토] 전소미, 타자 혼 빼놓는 시구

2.

KIA-롯데로 이어지는 순위 전쟁, '천군만마' 온다…"승리 공식, 확률 높아질 수 있다"

3.

'양의지 타구 직격' 화이트, 복귀전 날짜 확정 → 최민준 한번 더! "8월은 완전체 총력전" [부산체크]

4.

'5연승 도전'김은중 수원FC 감독"싸박,요케레스 같아...출근길 싸박 노래 틀어주고 있다"[K리그1 현장 인터뷰]

5.

'이게 웬일이냐' 교체설 시달리던 위즈덤, 투런포 치고 활짝...KIA 2회 홈런 3방 '대폭발' [창원 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.