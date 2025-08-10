'4연승끝 통한의 1패"김은중 수원FC 감독"간절함X실수의 차이에서 승패…

|
[대전=스포츠조선 전영지 기자]"실수에서 승패가 갈렸다."
경기 후 김 감독은 "수원에서 많은 팬들이 오셨는데, 보답을 하지 못해 죄송하다. 다음 홈에서 있을 울산전에서 다시 승점을 딸 수 있도록 준비를 잘하겠다"고 말했다. "실수에서 승패가 갈렸다. 우리 실수로 초반 실점이 나왔다. 간절한 부분, 실수의 차이에서 승패가 갈렸다. 실점 후 두 골을 넣으면서 뒤집은 것은 칭찬하고 싶다. 이 또한 어렵지만 결국 지켜내야 한다. 실점할 때의 집중력을 더 보완해야 한다"고 덧붙였다.
4경기 연속골을 터뜨린 싸박에 대해 "싸박은 스트라이커로서 역할을 다해줬다"면서도 "싸박 선수가 잘하다 보니 의존하는 부분이 있는데 주변 선수들이 같이 플레이 해야 한다"며 모두의 플레이를 강조했다. 아래는 김은중 감독의 경기 후 일문일답 전문이다.
대전=전영지 기자 sky4us@sportschosun.com
수원에서 많은 팬들이 오셨는데, 결과적으로 아쉽다. 그 보답을 하지 못해 죄송하다. 다음 홈에서 있을 울산전 준비를 잘해서, 홈에서 다시 승점을 딸 수 있도록 준비를 하겠다
-패인은?
실수에서 승패가 갈렸다. 우리 실수로 초반 실점이 나왔다. 간절한 부분, 실수의 차이에서 승패가 갈렸다. 실점 후 두 골을 넣으면서 뒤집은 것은 칭찬하고 싶다. 이 또한 어렵지만 결국 지켜내야 한다. 실점할 때의 집중력을 더 보완해야 한다.
-4경기 연속골 싸박에 대한 평가.
싸박 선수는 본인의 역할 스트라이커로서 역할을 다해줬다. 하지만 싸박 선수가 잘하다 보니 의존하는 부분이 있는데 주변 선수들이 같이 플레이 해야 한다.
-오늘 경기 뒷심 부족에 대해
실점한 상황에서 우리가 울산 원정에서 많은 걸 쏟아부어 집중력의 차이가 있었다. 미세한 차이에서 우리 골이 인정 안됐고(오프사이드) 상대는 미세한 차이에서 골을 넣었다. 이 부분도 우리가 신경써야 할 것같다.