GOOD BYE 이강인! 행선지 맨유? 나폴리?→출전시간 감소 치명적…"…

[스포츠조선 강우진 기자]이강인의 이적설은 여전히 진행 중이다. 이탈리아 세리에A와 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 구단과의 연결이 계속되고 있다.
한국에는 박지성 시절부터 맨체스터 유나이티드 팬들이 많은 만큼 이강인의 이적에 관심이 커지고 있다. 이번 시즌 맨유는 공격진 보강을 완벽히 이뤄냈다. 이강인이 합류한다면 측면 공격수나 중앙 공격형 미드필더 역할 등을 맡을 수 있다. 주전경쟁은 쉽지 않을 전망이다.
최근까지도 돈나룸마 측은 잔류 가능성을 제기했지만, PSG가 이를 피하고 싶어 한다는 소식이다. 새로 합류한 뤼카 슈발리에가 주전 골키퍼가 될 수 있다. 돈나룸마의 이적 문제는 이적 시장이 끝나기 전까지 큰 화제가 될 전망이다.
이강인은 스페인 라리가 복귀설이 나오기도 했다.
지난 6일 스페인 에스토에스아틀레티가 "아틀레티코 마드리드가 아시아 시장 진출을 본격화하는 데 가장 큰 관심을 보이고 있는 선수 중 하나가 이강인"이라고 주장했다.
라리가 발렌시아 유스 출신인 이강인은 마요르카에서 두각을 나타낸 뒤 2년 전 PSG로 이동했다. 그리고 2024~2025시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그를 포함한 4개의 타이틀을 차지했다.
